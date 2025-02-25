Бывший тренер „Нымме Юнайтед“ из Финляндии возглавит молодежную сборную Эстонии по футболу

В качестве руководителя всех юношеских и молодежных национальных команд Эстонии, Сараярви будет способствовать всестороннему развитию сборных, обеспечивая тренерам необходимую обратную связь и координируя разработку и внедрение общей философии игры и тренировочного процесса. Он также будет ответственен за поддержку процесса набора персонала для молодежных сборных и установление единых стандартов качества для мужских и женских команд.

45-летний специалист, обладающий обширным опытом в футболе, включая игровую карьеру в высших лигах Финляндии и Швеции и единственный матч за сборную Финляндии в 2005 году, ранее работал тренером в таких клубах, как ВПС и ХИК в Финляндии, а также в эквадорском клубе „Индепендьенте дель Валье“, в национальных сборных Гамбии, Филиппин и Мали. В начале 2024 года он тренировал команду „Нымме Юнайтед“, но покинул свой пост летом.

Сараярви является аспирантом факультета спортивных наук Лиссабонского университета, а также имеет магистерскую степень по спортивным наукам Университета Ювяскюля и публиковал научные работы по футбольным навыкам и развитию игроков.

Кроме Сараярви, в составе тренерского штаба молодежной сборной U21 входят тренер вратарей Айко Оргла, тренер по физической подготовке Карел Кюбар и менеджер Сильвер Юрно. В ближайшее время также будут назначены помощники тренера, физиотерапевты и врачи.

Молодежную сборную U21 ждет отборочный турнир чемпионата Европы, в котором команда встретится с Францией, Швейцарией, Исландией, Фарерскими островами и Люксембургом. Первый матч Эстония сыграет 7 июня в гостях, а первый домашний матч состоится 5 сентября против Швейцарии.

Предыдущим главным тренером молодежной сборной Эстонии по футболу был Сандер Пост, контракт которого истек в конце 2024 года.

Молодежная сборная Эстонии по футболу среди игроков до 21 года завершила отборочный цикл чемпионата Европы 2025 года победой в домашнем матче против команды Косово. Несмотря на победу в заключительном матче, сборная Эстонии заняла в своей отборочной группе пятое место, набрав 7 очков в 10 играх. Лидером группы стала Германия с 26 очками, за ней расположились Польша (22), Болгария (15) и Косово (12). Замкнули таблицу футболисты Израиля, которые набрали всего 3 очка.

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