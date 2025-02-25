Эстонский совет помощи беженцам в течение трех лет оказал в Украине поддержку более чем 444 000 человек

„В 2022 году Эстонский совет помощи беженцам был одной из первых организаций, отреагировавших на гуманитарный кризис в Украине. Поддержка и многолетний опыт эстонских доноров на востоке Украины позволили нам очень быстро расширить свою деятельность и оказать необходимую помощь. В настоящее время мы являемся одним из крупнейших поставщиков гуманитарной помощи в прифронтовых и других труднодоступных районах“, сказал Ээро Янсон, руководитель Эстонского совета помощи бежецам.

В течение трех лет Эстонский совет помощи беженцам распределял помощь на отопление и продовольственную помощь, а также помогал восстанавливать дома, поврежденные войной. Эстонский совет помощи беженцам также способствует долгосрочному восстановлению людей, пострадавших от войны, помогая им открыть малый бизнес и поддерживая сельскохозяйственную деятельность.

„Жители Украины попрежнему нуждаются в гуманитарной помощи и поддержке, чтобы восстановить свою жизнь. Являясь членом международного сообщества, наша задача — продолжать поддерживать народ Украины до тех пор, пока он нуждается в нашей помощи“, добавил Янсон.

Сейчас Эстонский совет помощи беженцам собирает пожертвования для поддержки уязвимых слоев населения в рамках кампании „Три года — это слишком много“. Пожертвования будут направлены нуждающимся в виде денежной поддержки, которая поможет им покрыть основные потребности в критической ситуации.

Сделать пожертвование можно на сайте или по номерам благотворительных телефонов:

900 38 02 – 10€

900 38 03 – 50€

24 февраля исполнилось 3 года с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Это крупнейший гуманитарный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. Треть нынешнего населения Украины, то есть 12,8 миллиона человек, в этом году нуждается в гуманитарной помощи, в том числе 2 миллиона детей. 6,8 миллиона человек были вынуждены покинуть страну и найти защиту в других странах. 4 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами.

Эстонский совет помощи беженцам с 2014 года оказывает поддержку людям, пострадавшим от войны на Украине, адаптируя свою деятельность к меняющейся ситуации и потребностям людей. Помощь беженцам заключается в распределении гуманитарной помощи на основе потребностей на местах в кризисных районах и содействии долгосрочному восстановлению посредством предпринимательских программ и программ поддержки сельскохозяйственной деятельности.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить