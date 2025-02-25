Эстонский совет помощи беженцам в течение трех лет оказал в Украине поддержку более чем 444 000 человек
С начала Россией полномасштабной войны Эстонский совет помощи беженцам оказал в Украине гуманитарную помощь более чем 444 000 человек. Эстонский совет помощи беженцам в первую очередь поддерживает людей посредством оказания многоцелевой денежной помощи, которая позволяет людям, пострадавшим от войны, приобретать продукты питания, лекарства, оплачивать жилье или покрывать другие основные потребности.
„В 2022 году Эстонский совет помощи беженцам был одной из первых организаций, отреагировавших на гуманитарный кризис в Украине. Поддержка и многолетний опыт эстонских доноров на востоке Украины позволили нам очень быстро расширить свою деятельность и оказать необходимую помощь. В настоящее время мы являемся одним из крупнейших поставщиков гуманитарной помощи в прифронтовых и других труднодоступных районах“, сказал Ээро Янсон, руководитель Эстонского совета помощи бежецам.
В течение трех лет Эстонский совет помощи беженцам распределял помощь на отопление и продовольственную помощь, а также помогал восстанавливать дома, поврежденные войной. Эстонский совет помощи беженцам также способствует долгосрочному восстановлению людей, пострадавших от войны, помогая им открыть малый бизнес и поддерживая сельскохозяйственную деятельность.
„Жители Украины попрежнему нуждаются в гуманитарной помощи и поддержке, чтобы восстановить свою жизнь. Являясь членом международного сообщества, наша задача — продолжать поддерживать народ Украины до тех пор, пока он нуждается в нашей помощи“, добавил Янсон.
Сейчас Эстонский совет помощи беженцам собирает пожертвования для поддержки уязвимых слоев населения в рамках кампании „Три года — это слишком много“. Пожертвования будут направлены нуждающимся в виде денежной поддержки, которая поможет им покрыть основные потребности в критической ситуации.
Сделать пожертвование можно на сайте или по номерам благотворительных телефонов:
900 38 02 – 10€
900 38 03 – 50€
24 февраля исполнилось 3 года с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Это крупнейший гуманитарный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. Треть нынешнего населения Украины, то есть 12,8 миллиона человек, в этом году нуждается в гуманитарной помощи, в том числе 2 миллиона детей. 6,8 миллиона человек были вынуждены покинуть страну и найти защиту в других странах. 4 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами.
Эстонский совет помощи беженцам с 2014 года оказывает поддержку людям, пострадавшим от войны на Украине, адаптируя свою деятельность к меняющейся ситуации и потребностям людей. Помощь беженцам заключается в распределении гуманитарной помощи на основе потребностей на местах в кризисных районах и содействии долгосрочному восстановлению посредством предпринимательских программ и программ поддержки сельскохозяйственной деятельности.