Макрон: перемирие в Украине возможно через несколько недель

Президент Франции Эммануэль Макрон, как и президент США Дональд Трамп, считает возможным установление перемирия в Украине уже в течение ближайших нескольких недель. „Я думаю, что это осуществимо. Я думаю, что это может произойти в ближайшие недели“, - сказал он в интервью телеканалу Fox News после визита к Трампу в Белый дом вечером в понедельник, 24 февраля. Ранее Трамп заявил, что войну в Украине можно завершить „в течение нескольких недель“.

„Инициатива президента Трампа - очень позитивный шаг“, - сказал Макрон в интервью, комментируя решение Трампа установить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным. Французский лидер также самокритично оценил действия европейских стран в отношении России и их реакцию на предыдущие этапы конфликта в Украине до начала войны в феврале 2022 года.

Извлечь уроки из ошибок прошлого

По словам Макрона, соглашение о прекращении огня, согласованное в 2014 году на фоне войны с сепаратистами в Донбассе и аннексии Крыма, постоянно нарушалось Москвой. „И мы не реагировали - все мы“, - пояснил Макрон. Он указал на отсутствие достаточного потенциала сдерживания перед началом российского вооруженного вторжения в Украину три года назад. Это, по мнению Макрона, и привело к решению России начать войну против соседнего государства.

„Теперь важно, чтобы за временным перемирием или более продолжительным прекращением огня последовали переговоры о долгосрочном мире. При этом необходимо обсуждать вопросы гарантий безопасности“, - подчеркнул Макрон.

Чтобы создать эффект сдерживания против России, украинская армия должна насчитывать около 800 000 солдат, указал он. Макрон также сообщил, что он вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером работает над франко-британским предложением о миротворческих силах на случай, если таковые потребуются.

На карту поставлено доверие к США