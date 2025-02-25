Правда ли, что эти фото сделаны на съёмках „Матрицы“?

Согласно найденным „Проверено“ постам, пара вирусных фотографий была сделана либо в 1998 году, когда снималась оригинальная „Матрица“, либо в 2002-м — в то время шла работа сразу над обоими продолжениями. Причём в части публикаций указано, что съёмки проходили в США, тогда как на самом деле все три фильма практически полностью сняты в Австралии. В некоторых записях уточняется , что фото сделаны во время съёмок знаменитой сцены уклонения от пуль, и для сравнения даже приводится кадр из первой „Матрицы“.

Научно-фантастический фильм „ Матрица “ вышел на экраны в 1999 году и дал старт франшизе, в рамках которой были выпущены ещё три полнометражных продолжения: „Матрица: Перезагрузка“ (2003), „Матрица: Революция“ (2003) и „Матрица: Воскрешение“ (2021). Главный герой этих картин, сыгранный Киану Ривзом Томас Андерсон, также известный как хакер Нео, узнаёт, что привычный ему мир — на самом деле виртуальная реальность, а людей на планете давно поработили Машины. Возлюбленную Нео, хакерку Тринити, сыграла Керри-Энн Мосс .

В процессе создания как оригинала, так и сиквела с триквелом, специалисты по визуальным эффектам применяли по-настоящему передовые технологии и методы съёмки, которые впоследствии повлияли на всю индустрию. Однако случались и нелепые конфузы. Так, в первой части есть сцена, в которой крупным планом показано, как Нео открывает дверь. Однако в отражении на дверной ручке заметен объектив камеры, которую авторы постарались замаскировать, накрыв её плащом и частью галстука, как у стоящего рядом персонажа по имени Морфеус.

Так что можно было бы предположить, что и в культовой сцене уклонения от пуль фильммейкеры также могли использовать подручные материалы в виде раскрашенных в зелёный цвет досок. Но с этой гипотезой есть проблемы. Например, в фильме от выстрелов уворачивался лишь Нео, после чего Тринити удивлённо спрашивала, как ему удалось это сделать. Кроме того, тогда героиня уже была без своего чёрного плаща.

На самом деле вирусные фотографии были сделаны во время съёмок клипа на песню 1999 от британской певицы Charli XCX и австралийского исполнителя Троя Сивана. Ролик вышел на YouTube 11 октября 2018 года и, как следует из названия композиции, обыгрывает образы, ассоциирующиеся с концом 1990-х годов. Например, в клипе использовали графику из игры The Sims, телефон Nokia 3310 и компьютер iMac G3, а сами музыканты предстали в ролях Стива Джобса, Бритни Спирс, Эминема, Джастина Тимберлейка, героев фильмов „Титаник“, „Красота по-американски“ и „Ведьма из Блэр: Курсовая с того света“.

На временных отметках 02:20 и 02:55 исполнители перевоплотились в Нео и, судя по всему, в Тринити. В этой сцене они действительно вместе уворачиваются от летящих пуль. В этих же образах музыканты представлены на обложке их сингла.

Процесс съёмок этой сцены запечатлён на видео, выпущенном в ноябре 2018 года. Нужный фрагмент с людьми в зелёных костюмах с досками на зелёном фоне начинается на временной отметке 02:53.

Что касается съёмок настоящей „Матрицы“, то в Сети есть немало видео и даже целый документальный фильм о производстве боевика 1999 года. Сцену уклонения от пуль частично снимали на крыше реального здания, однако основное действие проходило в студии на зелёном фоне. Там была создана специальная круговая установка, в которой использовалось около 120 фотокамер и две видеокамеры. Киану Ривз при этом находился в центре и был подвешен на нескольких тросах.

Таким образом, вирусная пара фотографий была сделана не на съёмочной площадке фильма „Матрица“, а на съёмках музыкального клипа к песне 1999, где среди прочих пародировалась эта научно-фантастическая картина.

Итог: Неправда

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