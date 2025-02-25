Удовлетворенность услугами специализированной медицинской помощи среди пациентов остается на высоком уровне

По словам Эрго Палло, руководителя отдела по работе с партнерами Кассы здоровья, качественная медицинская помощь в Эстонии возможна благодаря квалифицированным специалистам, которые каждый день работают на благо здоровья жителей Эстонии. „Мы рады, что значительная часть пациентов, принявших участие в исследовании, оценили степень своей удовлетворенности специализированной медицинской помощью как хорошую, что свидетельствует о преданности наших медицинских работников своему делу и их профессионализме. В то же время нельзя игнорировать растущую нехватку медицинских работников, что также отражается в увеличении количества проблем и трудностей, связанных с доступностью медицинской помощи. „Чтобы обеспечить устойчивость системы специализированной медицинской помощи, нам необходимо широкомасштабное сотрудничество между сектором здравоохранения, образовательными учреждениями и государством. Это важно для того, чтобы в будущем медицинская помощь была доступна всем жителям Эстонии — независимо от места их жительства или финансового обеспечения“, — заявил Палло.

Согласно оценке, данной опрошенными пациентами, доля проблем при получении медицинских услуг возросла — чуть менее половины пациентов (42%) столкнулись при посещении врача-специалиста хотя бы с одной проблемой, и это больше, чем в прошлом году (28%). Увеличилось частота возникновения проблем, связанных с платами, связанными с приемами (22%). Хотя плата за прием будет повышена только в апреле 2025 года, информированность об этом уже может быть отражена в ответах на этот опрос. Такое повышение частоты упоминаний проблемы также может означать, что люди сами оплатили визит к врачу-специалисту. Платные визиты к врачу-специалисту вызвали больше проблем у мужчин в возрасте 31–49 лет, лиц других национальностей и жителей Таллина. Также при опросе пациенты отмечали, что врач-специалист находился слишком далеко (17%).