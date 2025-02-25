ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ | Рийгикогу во втором чтении обсуждает законопроект, ограничивающий избирательное право

Согласно законопроекту, в местных выборах смогут участвовать граждане Эстонии и лица без гражданства, т.е. владельцы серых паспортов, а также граждане стран Евросоюза и НАТО. В настоящее время в местных выборах, помимо граждан Эстонии и ЕС, могут участвовать также иностранцы, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или права на постоянное жительство, достигшие на день выборов 16-летнего возраста, и постоянное место жительства которых находится в соответствующем самоуправлении.

Между тем члены Рийгикогу в установленный срок внесли две поправки в проект изменения Конституции, одну из которых комиссия решила поддержать.

По предложению 43 депутатов из проекта во избежание повторов исключено предложение, согласно которому условия и порядок включения в списки избирателей лиц без гражданства и иностранных граждан, имеющих право голоса, устанавливаются законом.

В случае, если законопроект пройдет второе чтение, члены Рийгикогу смогут снова вносить поправки, если автором предложения является не менее одной пятой состава Рийгикогу или не менее 21 члена Рийгикогу.

Комиссия предлагает установить новый срок подачи поправок — 11 марта. Третье чтение проекта поправок к Конституции, в ходе которого также принимается решение о порядке внесения поправок, может состояться, если с момента второго чтения прошло не менее месяца.

По словам инициаторов законопроекта, поправка наделит правом голоса граждан государств, разделяющих демократические ценности Эстонского государства и имеющих схожие с ним интересы в сфере безопасности, а также живущих в Эстонии лиц без гражданства, не имеющих обязательств лояльности либо других обязательств ни перед одним другим государством.

Решение о способе изменения Конституции принимается в третьем чтении.

Следующие выборы в собрания местных самоуправлений Эстонии состоятся 19 октября.

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