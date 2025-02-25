„Нымме Калью“ усилился 19-летним нападающим из Ганы

„Нымме Калью“ объявил о подписании трёхлетнего контракта с возможностью продления ещё на год с 19-летним ганским нападающим Ибрагимом Джабиром. Его предыдущая команда выступала во втором дивизионе чемпионата Ганы, где в последнем сезоне он забил 15 голов в 12 матчах, заработав прозвище „Гарри Кейн“. В новой команде он будет выступать под номером 30.

Джабир неоднократно признавался лучшим игроком месяца в своей лиге, получив это звание в декабре и январе, когда он забил соответственно 4 и 7 голов.

Ибрагим Джабир: „Десять дней в „Калью“ убедили меня, что это клуб, где развитию молодых талантов уделяется особое внимание. Руководство, тренеры и команда тепло меня приняли, и я быстро адаптировался. История трансферов игроков „Калью“ впечатляет, и я готов выложиться на максимум, чтобы забивать много голов, выигрывать титулы и радовать болельщиков!“

Главный тренер „Нымме Калью“ Никита Андреев прокомментировал трансфер Ибрагима Джабира: „Мы хотим доказать, что успехи Промиса Дэвида и Алекса Тамма не были случайностью, а стали результатом долгой и целенаправленной работы. Джабир — молодой и талантливый нападающий, который целеустремлен, эффективен и ориентирован на голы. Верю, что его карьера в ’Калью’ наберет обороты, и вскоре мы увидим его на вершине списка бомбардиров!“

После недавнего поражения в Суперкубке от „Левадии“ со счётом 2:3 „Нымме Калью“ начнёт новый сезон Премиум-лиги в субботу, 1 марта, в 12:30 в Пярну, где они встретятся с местным клубом „Вапрус“.

Первый тур Премиум-лиги начнется 28 февраля, когда на стадионе „Спортлэнд Арена“ в Таллинне встретятся действующий чемпион Эстонии „Левадия“ и вернувшаяся в Премиум-лигу после годичного перерыва команда „Харью“.

В субботу, 22 февраля, состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Эстонии по футболу. Серебряный призер национального первенства „Нымме Калью“ в этом этапе турнира встретится с городской командой „Пайде“, которая завоевала бронзу в минувшем сезоне чемпионата страны.

В прошлом сезоне „Нымме Калью“ стал серебряным призёром национального первенства.

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