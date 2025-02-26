Для проверки владения эстонским как государственным языком проводятся уровневые экзамены
Для проверки владения эстонским как государственным языком проводятся уровневые экзамены
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia
Новости Эстонии
26.02.2025, 07:00

На этой неделе начинаются экзамены на знание эстонского языка: можно выполнить задание, но получить 0 баллов? А как насчет того, чтобы писать на полях?

 

В субботу, 1 марта, начнется сдача уровневых экзаменов по эстонскому языку — первыми пройдут испытания те, кто хочет получить A2. До середины марта проверка владения эстонским как государственным языком закончится для всех уровней. Часто экзамены вызывают у участников множество вопросов – от правил проведения и критериев оценки до технических нюансов. RusDelfi поговорил с Департаментом образования и молодежи и собрал ответы на самые частые вопросы.

Можно ли написать текст и получить за это задание 0 баллов?

Да, возможно. Если написанный текст не соответствует инструкции задания или не относится к теме, результатом будет 0 баллов. Также, если текст непонятен или слишком короткий (менее половины требуемого объема), он оценивается в 0 баллов.

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