На этой неделе начинаются экзамены на знание эстонского языка: можно выполнить задание, но получить 0 баллов? А как насчет того, чтобы писать на полях?

В субботу, 1 марта, начнется сдача уровневых экзаменов по эстонскому языку — первыми пройдут испытания те, кто хочет получить A2. До середины марта проверка владения эстонским как государственным языком закончится для всех уровней. Часто экзамены вызывают у участников множество вопросов – от правил проведения и критериев оценки до технических нюансов. RusDelfi поговорил с Департаментом образования и молодежи и собрал ответы на самые частые вопросы.