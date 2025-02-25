СМИ: делегации РФ и США проведут вторую встречу в Эр-Рияде

Кто будет участвовать во встрече, издание не уточняет, отмечая лишь, что она станет продолжением переговоров, прошедших 18 февраля в столице Саудовской Аравии, передает „Медуза“. Тогда российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, а американскую — государственный секретарь США Марко Рубио. Встреча на таком уровне стала первой с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Представители ЕС и Украины в переговорах не участвовали.