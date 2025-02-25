Отличная слышимость даже в шумной обстановке: Huawei FreeBuds Pro 4 поднимают качество звука на новый уровень

„В наши дни качественный звук — это не просто удобство, это критическая необходимость“, — говорит эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина. „Будь то важный рабочий разговор или просто быстрый звонок другу – четкий и ясный голос собеседника делает общение более простым и естественным“.

Благодаря системе шумоподавления на базе искусственного интеллекта и системе из трех микрофонов, включая микрофон VPU, наушники FreeBuds Pro 4 способны снижать уровень окружающего шума до 100 дБ. „Это значит, что даже на концерте, в метро или в шумном офисе можно разговаривать обычным голосом, не отвлекаясь на фоновый шум“, — объясняет Мишина.

Кроме того, наушники способны отделить голос человека на фоне окружающего шума, поэтому речь остается четкой даже при сильном ветре. „Обычные наушники, как правило, теряют качество звука при сильной ветреной погоде, но наушники FreeBuds Pro 4 различают голоса даже в самых сложных условиях“, — добавляет Мишина.

Конструкция разработана для комфортного и длительного использования

Шумоподавление важно не только во время звонков — оно также может значительно улучшить качество прослушивания музыки. „Новые трехслойные восстанавливающие форму насадки из вспененной резины у наушников FreeBuds Pro 4 обеспечивают лучшую звукоизоляцию и блокируют до 30% больше шума, чем модель предыдущего поколения“, — отмечает Мишина. „Благодаря этому больше нет необходимости делать музыку громче, чтобы заглушить окружающие шумы“.

Эти насадки автоматически адаптируются к форме ушного канала, обеспечивая лучшую посадку и комфорт даже при длительном использовании. „Многие пользователи жалуются, что наушники становятся неудобными при длительном ношении — именно поэтому мы уделили этому моменту особое внимание“, — подчеркивает Мишина.