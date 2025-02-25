Отличная слышимость даже в шумной обстановке: Huawei FreeBuds Pro 4 поднимают качество звука на новый уровень
В шумной обстановке – будь то открытый офис, при интенсивном движении транспорта или же в многолюдное кафе – слышать собеседника телефонного разговора четко и без перебоев является непростым заданием. Но беспроводные наушники FreeBuds Pro 4 обеспечивают лучшее качество звука и более стабильные разговоры посредством телефона даже в самых сложных условиях.
„В наши дни качественный звук — это не просто удобство, это критическая необходимость“, — говорит эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина. „Будь то важный рабочий разговор или просто быстрый звонок другу – четкий и ясный голос собеседника делает общение более простым и естественным“.
Благодаря системе шумоподавления на базе искусственного интеллекта и системе из трех микрофонов, включая микрофон VPU, наушники FreeBuds Pro 4 способны снижать уровень окружающего шума до 100 дБ. „Это значит, что даже на концерте, в метро или в шумном офисе можно разговаривать обычным голосом, не отвлекаясь на фоновый шум“, — объясняет Мишина.
Кроме того, наушники способны отделить голос человека на фоне окружающего шума, поэтому речь остается четкой даже при сильном ветре. „Обычные наушники, как правило, теряют качество звука при сильной ветреной погоде, но наушники FreeBuds Pro 4 различают голоса даже в самых сложных условиях“, — добавляет Мишина.
Конструкция разработана для комфортного и длительного использования
Шумоподавление важно не только во время звонков — оно также может значительно улучшить качество прослушивания музыки. „Новые трехслойные восстанавливающие форму насадки из вспененной резины у наушников FreeBuds Pro 4 обеспечивают лучшую звукоизоляцию и блокируют до 30% больше шума, чем модель предыдущего поколения“, — отмечает Мишина. „Благодаря этому больше нет необходимости делать музыку громче, чтобы заглушить окружающие шумы“.
Эти насадки автоматически адаптируются к форме ушного канала, обеспечивая лучшую посадку и комфорт даже при длительном использовании. „Многие пользователи жалуются, что наушники становятся неудобными при длительном ношении — именно поэтому мы уделили этому моменту особое внимание“, — подчеркивает Мишина.
Помимо качества звука, наушники FreeBuds Pro 4 также являются инновационными с точки зрения простоты использования. „Благодаря смарт-управлению вы можете отвечать на входящие звонки или отклонять их, не прикасаясь к телефону — просто кивните или покачайте головой“, — описывает Мишина. „Это отличное решение – например, если разговор поступает во время тренировки, приготовления пищи или других ситуаций, когда руки заняты“.
Наушники также поддерживают функцию Dual Device Connection, которая позволяет легко переключаться между двумя устройствами. „Вы можете за считанные секунды переключиться с видеоконференции на своем ноутбуке на телефонный звонок, не меняя никаких настроек“, — добавляет Мишина.
Huawei FreeBuds Pro 4 созданы как для предпринимателей, любителей технологий, так и людей, ведущих активный образ жизни, которым необходим качественный звук в повседневной жизни. „В современном мире важно, чтобы качество звонков не зависело от окружающих условий. Именно поэтому усилия разработчиков сосредоточились на том, чтобы наушники FreeBuds Pro 4 обеспечивали четкое и стабильное звучание в любом месте“, — заключает Екатерина Мишина.
Наушники Huawei FreeBuds Pro 4 совместимы с устройствами на базе iOS и Android.