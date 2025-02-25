В январе Эстония заняла 4-е место в еврозоне и 7-е в ЕС по уровню инфляции

Согласно окончательным данным Евростата, в Эстонии в январе потребительские цены выросли на 3,8%.

Самый высокий показатель инфляции зафиксировали в прошлом месяце в Хорватии (5%), за которой следовали Бельгия (4,4%) и Словакия (4,2%).

Наименее заметно цены выросли в Ирландии, Италии и Финляндии - на 1,7%.

Средний показатель по еврозоне составил в январе 2,5%, по ЕС - 2,8%.

В Евросоюзе Эстония по уровню инфляция делила в январе 7-ю строчку с Болгарией. Первое место занимала Венгрия, где инфляция составила 5,7%.

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