ВИДЕО | Президент Алар Карис: Европа топчется на месте и нуждается в новом направлении

„Нам нужно подумать о том, что нужно делать больше и лучше, чтобы мы могли быстро двигаться вперед“. Фактически вся Европа топчется на месте. „И я думаю, проблема, из-за которой на нас, возможно, смотрят свысока за океаном, заключается в том, что мы сами не смогли продемонстрировать свою силу и возможности“, — отметил Карис.

Главе государства также был задан вопрос, хотел бы он баллотироваться на второй срок.

„Знаете, на всех своих работах я старался делать свою работу как можно лучше“. „И когда я делаю свою работу, я не думаю о том, что будет со мной через пять лет, потому что вся моя жизнь — это большой конкурс на соискание, поэтому я не беспокоюсь об этом“, — сказал Карис. „И я не думаю, что мне нужно что-то доказывать миру“. Поэтому я отношусь к этому спокойно, и, возможно, это дает мне возможность хорошо выполнять эту работу“.

В праздничной речи ко Дню годовщины Эстонской республики вчера Карис отметил, что настало время переосмыслить безопасность Эстонии в более широком смысле. И инвестировать в неё - не просто больше в процентном выражении, но, прежде всего, эффективнее по содержанию.

„В современном мире поиск правильного пути стал напоминать переход через болото: нужно быть очень наблюдательным и постоянно заглядывать вдаль. Мы переживаем сейчас самое большое в новейшей истории изменение ситуации с международной безопасностью.

Украина является в этом смысле одним из индикаторов. Не всякий мир хорош - уступка ультиматумам или желаниям России не принесёт мира в Европу, а ослабит не только Европу, но и весь свободный мир, включая Соединённые Штаты. Эстония продолжит поддерживать Украину. Все союзники в состоянии увеличить масштабы помощи, чтобы укрепить позиции Украины на переговорах.

Справиться с вызовами современного мира сможет только сильная Европа. Предпочтительно на трансатлантической оси безопасности. Но при необходимости - и самостоятельно.

Это ставит перед нами многоуровневую задачу и множество вопросов", - отметил президент Эстонии.

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