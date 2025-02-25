Тренер сборной Эстонии по баскетболу: против Литвы временами выглядели как юниоры, но проявили характер

В предпоследнем матче квалификации на чемпионат Европы сборная Эстонии уверенно обыграла Северную Македонию со счётом 84:65, тем самым обеспечив себе место на Евробаскете-2025. Именно этому поединку было уделено особое внимание в заключительном этапе отбора.

„Противники были просто слишком разными. Сегодня перед игрой мы много говорили о физической подготовленности Литвы. Их состав построен так, что у них настоящие „булдоги“ в защите, и мы не справились с этим давлением. Это не безнадежная ситуация. Нам нужно работать над тем, чтобы коллективно справляться с таким давлением. Сегодня мы еще не были готовы как команда, но в следующий раз против подобного соперника будем готовы лучше“, — отметил Раннула после финального свистка.

„Мы должны стать более универсальными. Мы не можем полагаться на одного игрока, который всё решит“. Хейко Раннула

Основное внимание было уделено матчу с Северной Македонией

„Этот прессинг нужно было почувствовать, но для нас это было отличное учебное видео. Если посмотреть на наш состав, то наши разыгрывающие игроки начали подвергаться давлению. У нас были моменты, которые можно было использовать, но сегодня, под давлением, мы забыли о них. Основное внимание было всё же уделено игре против Северной Македонии, и в одном тренировочном занятии нам не удалось закрепить эти моменты“, — добавил тренер.

В первой половине игры эстонцы не справились с прессингом хозяев, в худшем случае разрыв составлял 19 очков, а после двух четвертей литовцы вели 60:43. Однако в третьей четверти Эстония вернулась в игру, и разрыв был уменьшен до трех очков.

„Мы не могли организовать атаки и впали в панику. Из-за этого возникли проблемы с борьбой за подборы и их быстрыми атаками. Если говорить о нормальных атаках, то за первую половину мы могли их сосчитать по пальцам одной руки. Мы не справились с давлением“, — подвел итог Раннула первой половине. „Во второй половине хвалю ребят, потому что ситуация была не идеальной, но они сражались. Мы поняли, что нужно стать жестче, и это дало результат. Всё упиралось в нашу атакующую тактику. Нет такого, чтобы кто-то из игроков был в беде“.

Наши нормальные атаки за первую половину игры можно сосчитать по пальцам одной руки