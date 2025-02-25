Тренер сборной Эстонии по баскетболу: против Литвы временами выглядели как юниоры, но проявили характер
Сборная Эстонии по баскетболу завершила отборочный этап чемпионата Европы 2025 года в Клайпеде поражением от Литвы со счётом 75:82. Главный тренер сборной Эстонии Хейко Раннула после финального свистка отметил, что давление, оказанное литовцами, стало важным уроком для его команды в контексте подготовки к будущим турнирам.
В предпоследнем матче квалификации на чемпионат Европы сборная Эстонии уверенно обыграла Северную Македонию со счётом 84:65, тем самым обеспечив себе место на Евробаскете-2025. Именно этому поединку было уделено особое внимание в заключительном этапе отбора.
„Противники были просто слишком разными. Сегодня перед игрой мы много говорили о физической подготовленности Литвы. Их состав построен так, что у них настоящие „булдоги“ в защите, и мы не справились с этим давлением. Это не безнадежная ситуация. Нам нужно работать над тем, чтобы коллективно справляться с таким давлением. Сегодня мы еще не были готовы как команда, но в следующий раз против подобного соперника будем готовы лучше“, — отметил Раннула после финального свистка.
„Мы должны стать более универсальными. Мы не можем полагаться на одного игрока, который всё решит“.
Основное внимание было уделено матчу с Северной Македонией
„Этот прессинг нужно было почувствовать, но для нас это было отличное учебное видео. Если посмотреть на наш состав, то наши разыгрывающие игроки начали подвергаться давлению. У нас были моменты, которые можно было использовать, но сегодня, под давлением, мы забыли о них. Основное внимание было всё же уделено игре против Северной Македонии, и в одном тренировочном занятии нам не удалось закрепить эти моменты“, — добавил тренер.
В первой половине игры эстонцы не справились с прессингом хозяев, в худшем случае разрыв составлял 19 очков, а после двух четвертей литовцы вели 60:43. Однако в третьей четверти Эстония вернулась в игру, и разрыв был уменьшен до трех очков.
„Мы не могли организовать атаки и впали в панику. Из-за этого возникли проблемы с борьбой за подборы и их быстрыми атаками. Если говорить о нормальных атаках, то за первую половину мы могли их сосчитать по пальцам одной руки. Мы не справились с давлением“, — подвел итог Раннула первой половине. „Во второй половине хвалю ребят, потому что ситуация была не идеальной, но они сражались. Мы поняли, что нужно стать жестче, и это дало результат. Всё упиралось в нашу атакующую тактику. Нет такого, чтобы кто-то из игроков был в беде“.
Наши нормальные атаки за первую половину игры можно сосчитать по пальцам одной руки
„Ребята показали характер, особенно тем, кто выходил на замену, сегодня было нелегко в этом плане. Многие играли на нехарактерных для себя позициях. Артур [Конончук] и Йоонас [Риисмаа] не привыкли играть с мячом под таким давлением. Мы должны стать более универсальными. Мы не можем полагаться на одного игрока, который всё решит“, — добавил он.
Для чемпионата Европы необходимо отобрать правильные типы игроков
Раннула уже думает о финальной части чемпионата Европы, который начнется 27 августа, и считает матч в понедельник отличным учебным видео, особенно с точки зрения подготовки к большому турниру.
„Из этого матча мы можем взять примеры того, как, даже индивидуально, принимать решения под давлением. Сегодня мы временами выглядели как игроки U18. Мы подошли с большими глазами и в какой-то момент опустили руки. Я не переживаю, скорее, рад, что во второй половине показали характер“, — описал он. „У некоторых игроков в раздевалке после игры были опущены глаза, они были разочарованы в себе, но мы теперь будем более голодными до побед в будущем. В первой половине была паника, а во второй мы успокоились.“
В конце матча главный тренер дал возможность поиграть тем игрокам, которые получали меньше игрового времени. Например, 19-летний Стефан Ваакс провел много времени на площадке.
„Все поняли, что для игроков, выходивших в конце, это была игра на вес золота. [Сандер] Райесте повредил ногу, а [Майк-Калев] Котсар — плечо. Не стал рисковать с ними. Я ни о чем не жалею“, — отметил Раннула.
Он также не переживал из-за того, что в составе не было трех ключевых игроков. По его словам, прессинг можно преодолеть как индивидуально, так и командно.
„У нас есть лучший в Европе игрок, работающий с мячом, центровой Котсар, и мы с ним много тренировались, но сегодня не все получилось. Его можно было бы хорошо использовать для преодоления прессинга, так же как и Киркета (Михкель Кирвес — прим. ред.). У нас есть оружие, и у Кристиана (Кристиан Кулламеэ — прим. ред.) тоже есть качество, но сегодня он был немного не в своей тарелке. У него сейчас такой этап сезона, когда он не самый уверенный в себе, но он еще придет в форму“, — добавил Раннула. „Сегодня мы не были в ритме, были медленными, или позиционная игра была неправильной, или кто-то что-то забыл.“
Теперь, по словам тренера, летом нужно тщательно выбрать тех 12 игроков, которые поедут на финальный турнир.
„Наша команда будет и останется командой из 12 игроков. Даже на чемпионате Европы. Нам нужно выбрать правильные типы игроков. Мы должны быть командными и агрессивными. Мы должны быть хорошо сплоченной командой. Никого мы там не победим один на один, но я получил много материала для себя из этой игры“, — высоко оценил Раннула матч против Литвы.