Айвар Похлак баллотируется в исполком УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА – ключевой руководящий орган европейского футбола, который отвечает за развитие этого вида спорта и принимает важные решения. Члены исполкома избираются Конгрессом УЕФА, состоящим из представителей футбольных ассоциаций Европы. В этом году на конгрессе, который состоится 3 апреля, будут выбраны 10 новых членов: восемь из них получат мандат на четыре года, а два – на два года.

„Разговоры о моей возможной кандидатуре в исполком УЕФА обсуждались в той или иной форме на протяжении последних трех-четырех выборных циклов, но до этого я не принимал участия в выборах. Впервые я стал по-другому воспринимать эту идею в апреле прошлого года. В сентябре, на встрече руководителей футбольных ассоциаций УЕФА, в подготовке которой я активно участвовал, четыре футбольные федерации прямо заявили, что я должен выдвигать свою кандидатуру. К тому времени я уже принял окончательное решение и подтвердил свою заинтересованность“, — отметил Похлак в пресс-релизе Эстонского футбольного союза.

Похлак отметил, что его кандидатура в исполком УЕФА не является ответом на местную политическую борьбу, касающуюся выборов президента Эстонского футбольного союза, а была подготовлена давно, сообщает Soccernet.ee.

Согласно уставу ЭФС, президент и правление избираются сроком на четыре года. На выборах президента побеждает кандидат, набравший большинство голосов, при условии, что за него проголосовало более половины членов футбольного союза, участвовавших в общем собрании. Следующие выборы состоятся весной 2025 года. Конкретная дата будет объявлена ЭФС за 90 дней до проведения общего собрания.

Айвар Похлак с 2007 года занимает пост заместителя председателя комиссии УЕФА по молодежному и любительскому футболу, а с 2023 года является членом комитета УЕФА по стратегическому управлению. В период с 2008 по 2016 год он входил в состав комитета ФИФА по честной игре и социальной ответственности, а с 2017 по 2018 год — в комитет по этике ФИФА. Ранее ни один представитель Эстонии не выдвигал свою кандидатуру в исполком УЕФА.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить