Новости Эстонии
24.02.2025, 21:54

ВИДЕО | Нина Петрыкина: за платьем на президентский прием поехала в Милан

 

На президентский прием впервые была приглашена эстонская фигуристка Нина Петрыкина, которая недавно одержала победу на чемпионате Европы. RusDelfi узнал, какие впечатления оставил у нее этот вечер и как она подбирала свой образ для мероприятия.

„Я очень рада, что смогла побывать здесь и посмотреть, как это все происходит, потому что обычно я в этот день отдыхаю, или на соревнованиях, или провожу время с семьей, – поделилась своими впечатлениями спортсменка, – поэтому какое-то разнообразие в моей жизни“.

Подробнее – в видео!

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