ВИДЕО | Нина Петрыкина: за платьем на президентский прием поехала в Милан

„Я очень рада, что смогла побывать здесь и посмотреть, как это все происходит, потому что обычно я в этот день отдыхаю, или на соревнованиях, или провожу время с семьей, – поделилась своими впечатлениями спортсменка, – поэтому какое-то разнообразие в моей жизни“.