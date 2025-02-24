24.02.2025, 21:54
ВИДЕО | Нина Петрыкина: за платьем на президентский прием поехала в Милан
На президентский прием впервые была приглашена эстонская фигуристка Нина Петрыкина, которая недавно одержала победу на чемпионате Европы. RusDelfi узнал, какие впечатления оставил у нее этот вечер и как она подбирала свой образ для мероприятия.
„Я очень рада, что смогла побывать здесь и посмотреть, как это все происходит, потому что обычно я в этот день отдыхаю, или на соревнованиях, или провожу время с семьей, – поделилась своими впечатлениями спортсменка, – поэтому какое-то разнообразие в моей жизни“.
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