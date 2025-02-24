ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1097-й день) | Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на этой или следующей неделе
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
ГА ООН приняла две разные резолюции о войне в Украине
Предложенный Украиной и Евросоюзом проект резолюции, осуждающий вторжение РФ, поддержало в Генеральной Ассамблее ООН меньшее число стран, чем раньше. Документ США был переработан и также принят.
В третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину Генеральная Ассамблея ООН приняла сразу две резолюции, ключевым образом отличающиеся в оценке российской агрессии. За резолюцию, предложенную Украиной и Евросоюзом и осуждающую военную агрессию РФ, в понедельник, 24 февраля, проголосовали 93 государства - гораздо меньше, чем в предыдущие годы.
Первая резолюция требует вывести войска РФ из Украины.
В документе содержится прямое требование к России немедленно вывести войска с оккупированных территорий Украины и прекратить боевые действия, что соответствует ранее принятым решениям ООН. Кроме того, в резолюции заявляется о необходимости „продвижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине“.
Против этого документа выступили 18 стран, включая США и Россию, воздержались 65 стран, в том числе Индия и Китай. Для сравнения - аналогичный документ, в котором выражается солидарность с Украиной и призывается к немедленному и безоговорочному выводу российских войск из этой страны, в первую годовщину полномасштабного вторжения в феврале 2023 года поддержала 141 страна из 193.
Резолюция, внесенная США, была существенно переработана.
В свою очередь США отказались стать соавтором данного проекта резолюции и предложили свой документ, в котором отсутствует осуждение военной агрессии РФ, война называется „конфликтом“, не упоминаются захваченные Россией территории Украины, нарушения РФ международного права и необходимость восстановить территориальную целостность Украины.
Этот проект резолюции, призывающий к „быстрому прекращению“ войны в Украине и не содержащий никакой критики в адрес Москвы, не получил поддержки, после чего в первоначальную версию по инициативе европейских государств были внесены существенные поправки. В частности, было включено упоминание территориальной целостности Украины и достижения „справедливого мира“. В результате при голосовании США, а также еще 72 страны воздержались. Документ поддержали 93 государства.
США требовали от других стран отклонить конкурирующий документ.
По данным Reuters, ранее Соединенные Штаты потребовали от стран-членов ООН отклонить любые поправки и проголосовать против альтернативного проекта резолюции, подготовленного Украиной и ЕС. В дипломатической ноте, разосланной накануне, США характеризуют свой документ как „ориентированную на будущее резолюцию, сконцентрированную на простой идее - прекращении войны“. В документе подчеркивается, что принятие американского проекта позволит странам-членам ООН „придать реальный импульс международному миру и безопасности, что является главной целью Организации Объединенных Наций“, цитирует агентство.
В первоначальном тексте резолюции США выражалось сожаление в связи с гибелью людей в ходе „конфликта между Россией и Украиной“, содержался призыв к его скорейшему завершению и подчеркивалась необходимость долгосрочного мирного урегулирования между двумя странами.
С начала войны Генассамблея ООН неоднократно большинством голосов подтверждала поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Однако в тексте американской резолюции данный аспект вообще не затрагивается.
Фридрих Мерц - наиболее вероятный кандидат в канцлеры ФРГ: Европа твердо стоит на стороне Киева
Фридрих Мерц прокомментировал в понедельник, 24 февраля, третью годовщину начала полномасштабной войны России против Украины.
„Три года войны в Европе <...> Ужасные картины разрушений и военных преступлений, - написал политик в соцсети X. - Европа по-прежнему твердо стоит на стороне Украины. Сейчас, как никогда, мы должны поставить Украину в позицию силы. Для достижения справедливого мира страна, подвергшаяся нападению, должна участвовать в мирных переговорах“.
Таким образом Мерц заочно выступил оппонентом президента США Дональда Трампа, который сказал, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нет необходимости участвовать в переговорах с РФ, ведь он „был на встречах“ в течение последних трех лет и до сих пор не смог положить конец войне.
После победы консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза на выборах Фридрих Мерц отметил, что его внешнеполитической целью станет „укрепление Европы для того, чтобы шаг за шагом добиться независимости от США“.
Зеленский: Украина готова к обмену пленными „всех на всех“
Сигналом реальной готовности Москвы закончить войну стало бы освобождение всех удерживаемых в России украинцев, заявил Владимир Зеленский. По словам президента Украины, Киев готов к такому обмену.
Одним из сигналов о реальной готовности РФ завершить войну может стать освобождение всех украинских пленных, считает президент Украины Владимир Зеленский. „Россия должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену всех на всех, и это справедливый вариант“, - заявил он в понедельник, 24 февраля, на Международном саммите поддержки Украины в Киеве, в котором участвуют международные партнеры страны в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ.
Зеленский пояснил, что процесс окончания войны должен начаться „с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации, потому что доверия к России нет“. „И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч, именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них не только с 2022 года, а значительно раньше, еще с 2014 года“, - добавил он.
Глава украинского государства также подчеркнул, что его страна должна быть за столом переговоров об окончании войны, поскольку против нее РФ ведет войну. Кроме того, в мирном процессе должны участвовать европейцы. „Стратегической мишенью России является именно Европа, европейский образ жизни, а значит ее безопасность и судьба Европы не может определяться без Европы“, - отметил Зеленский.
Украина, Европа и США должны находиться за столом переговоров напротив России, „чтобы необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или замирении“, указал он.
Фон дер Ляйен: Украина сможет вступить в ЕС к 2030 году
В ближайшие пять лет Украина сможет стать членом Евросоюза, если продолжит реформы с той же быстротой и тщательностью, заявила глава Еврокомиссии в Киеве в третью годовщину полномасштабной войны.
Украина сможет вступить в Европейский Союз до 2030 года, если будет продолжать реформы в нынешнем темпе и с той же тщательностью. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в понедельник, 24 февраля, на совместной пресс-конференции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими иностранными лидерами, приехавшими в Киев в третью годовщину полномасштабного российского вторжения. По ее словам, она поражена быстротой, качеством и результативностью реформ, проводимых Украиной в столь сложных условиях войны.
Фон дер Ляйен отметила, что война в Украине по-прежнему является самым главным и серьезным кризисом для будущего Европы. Она выразила уверенность в невозможности на данный момент снятия санкций с России, развязавшей войну против Украины, поскольку они „оказывают огромное влияние“ на российскую экономику. Кроме того, со стороны РФ отсутствуют конкретные шаги, свидетельствующие о ее стремлении к миру.
Кошта: Только Украина может решить, когда будут возможны переговоры
В свою очередь председатель Европейского совета Антониу Кошта называет возможное вступление в Украины в ЕС важнейшей гарантией безопасности ее будущего. Он также приветствовал усилия президента США Дональда Трампа по началу переговоров об окончании войны РФ против Украины, при этом подчеркнув, что только Украина вправе „решать, когда возникнут условия для начала эффективных и долгосрочных мирных переговоров“. Он напомнил, что эта война - „не только об Украине, но и о европейской безопасности“.
Премьер-министр Испании Педро Санчес особо выделил необходимость вовлечь Украину и Европу в мирные переговоры, а также предоставление Киеву гарантий безопасности. „Мы очень благодарны за это окно возможностей, которые мы имеем, чтобы говорить о мире. Но чрезвычайно важно иметь единство, чтобы мы были вовлечены в двусторонние переговоры“, - отметил он.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что его страна будет поддерживать Украину, пока она не одержит победу в войне. „Я очень надеюсь, что эта война не продлится еще один год“, - добавил он.
Новая помощь Украине на 10 млрд евро
В ходе визита в Киев 24 февраля лидеры ЕС и целого ряда стран объявили о выделении новых пакетов помощи. В частности, Евросоюз передаст новую помощь Украине на 3,5 млрд евро уже в марте, заявила фон ден Ляйен. Эти средства представляют собой кредит, который будет погашен за счет дохода от замороженных российских денег, указала она.
Премьер-министр Канады Трюдо пообещал предоставить финансовую помощь Киеву на 5 млрд долларов США (4,77 млрд евро), она также будет финансироваться за счет доходов от замороженных средств РФ. О передаче Киеву новых пакетов помощи заявили также Испания, Норвегия, Финляндия, Дания и другие страны. В общей сложности в третью годовщину начала полномасштабной войны в Украине зарубежные партнеры объявили о помощи примерно на 10 млрд евро, подсчитали украинские СМИ.
Макрон: Европа может отправить миротворцев в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Европа в качестве гарантий безопасности для Украины может предусмотреть отправку миротворцев в страну. Об этом он заявил на совместном с президентом США Дональдом Трампом брифинге в Вашингтоне.
По словам Макрона, миротворцы „необязательно“ будут находиться на линии фронта.
Трамп, в свою очередь, рассказал журналистам, что уже спрашивал российского президента Владимира Путина о его отношении к участию миротворцев. „Я задал ему [Путину] этот вопрос. Послушайте, если мы заключим эту сделку, он же не будет пытаться развязать мировую войну, он… не против. Но я специально задал ему этот вопрос. У него нет возражений“, — сказал Трамп.
Макрон прибыл в Вашингтон 24 февраля, в понедельник у него состоялись переговоры с Трампом. Президент Франции ранее говорил, что попытается убедить президента США в том, что его интересы совпадают с интересами европейских союзников, а проявление слабости перед Путиным им противоречит.
Российские регионы повышают выплаты контрактникам
На пороге четвертого года войны России против Украины и заявлений нового президента США о скором ее завершении российские регионы продолжают массово повышать выплаты военным-контрактникам.
В феврале размер выплат увеличили, например, в Астраханской области (с 1 млн до 1,6 млн рублей), Приморском крае (с 1 млн до 1,6 млн), Марий Эл (с 1,8 до 2,6 млн) и Мордовии (с 400 тысяч до 1,1 млн). Теперь как минимум в 29 регионах России сумма федеральных и местных выплат достигла или превысила 2 млн рублей, подсчитала Русская служба Би-би-си.
Редкое исключение — Самарская область, где на прошлой неделе региональную выплату срезали с рекордных по стране 3,6 млн рублей до 2,1 млн.
Некоторые регионы увеличили и бонусы для вербовщиков: в Воронежской области за каждого привлечённого контрактника посреднику теперь платят 150 тысяч рублей (прежде — 75 тысяч), в Саратовской — 50 тысяч (вместо 10 тысяч).
Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на этой или следующей неделе
Президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме, что может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в ближайшее время для подписания соглашения о полезных ископаемых.
По его словам, он ожидает, что Зеленский может приехать в Вашингтон „на этой или следующей неделе“.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп также сказал, что не знает, когда встретится с президентом России Владимиром Путиным.
„Я не знаю, когда мы будем говорить, — сказал он. — В какой-то момент я встречусь с президентом Путиным“.
Трамп также заявил, что война в Украине, по его мнению, может закончиться в течение нескольких недель.
„Я думаю, что война может закончиться скоро, в течение нескольких недель, если мы будем умны, — сказал он. — Если мы не будем умны, она будет продолжаться… Мы этого не хотим. Это может перерасти в Третью мировую войну, мы этого тоже не хотим“.
По материалам DW и BBC News Русская служба.