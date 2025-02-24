ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1097-й день) | Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на этой или следующей неделе

Этот проект резолюции, призывающий к „быстрому прекращению“ войны в Украине и не содержащий никакой критики в адрес Москвы, не получил поддержки, после чего в первоначальную версию по инициативе европейских государств были внесены существенные поправки. В частности, было включено упоминание территориальной целостности Украины и достижения „справедливого мира“. В результате при голосовании США, а также еще 72 страны воздержались. Документ поддержали 93 государства.

В свою очередь США отказались стать соавтором данного проекта резолюции и предложили свой документ, в котором отсутствует осуждение военной агрессии РФ, война называется „конфликтом“, не упоминаются захваченные Россией территории Украины, нарушения РФ международного права и необходимость восстановить территориальную целостность Украины.

Против этого документа выступили 18 стран, включая США и Россию, воздержались 65 стран, в том числе Индия и Китай. Для сравнения - аналогичный документ, в котором выражается солидарность с Украиной и призывается к немедленному и безоговорочному выводу российских войск из этой страны, в первую годовщину полномасштабного вторжения в феврале 2023 года поддержала 141 страна из 193.

В документе содержится прямое требование к России немедленно вывести войска с оккупированных территорий Украины и прекратить боевые действия, что соответствует ранее принятым решениям ООН. Кроме того, в резолюции заявляется о необходимости „продвижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине“.

В третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину Генеральная Ассамблея ООН приняла сразу две резолюции, ключевым образом отличающиеся в оценке российской агрессии. За резолюцию, предложенную Украиной и Евросоюзом и осуждающую военную агрессию РФ, в понедельник, 24 февраля, проголосовали 93 государства - гораздо меньше, чем в предыдущие годы.

Предложенный Украиной и Евросоюзом проект резолюции, осуждающий вторжение РФ, поддержало в Генеральной Ассамблее ООН меньшее число стран, чем раньше. Документ США был переработан и также принят.

Таким образом Мерц заочно выступил оппонентом президента США Дональда Трампа, который сказал, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нет необходимости участвовать в переговорах с РФ, ведь он „был на встречах“ в течение последних трех лет и до сих пор не смог положить конец войне.

„Три года войны в Европе <...> Ужасные картины разрушений и военных преступлений, - написал политик в соцсети X. - Европа по-прежнему твердо стоит на стороне Украины. Сейчас, как никогда, мы должны поставить Украину в позицию силы. Для достижения справедливого мира страна, подвергшаяся нападению, должна участвовать в мирных переговорах“.

С начала войны Генассамблея ООН неоднократно большинством голосов подтверждала поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Однако в тексте американской резолюции данный аспект вообще не затрагивается.

В первоначальном тексте резолюции США выражалось сожаление в связи с гибелью людей в ходе „конфликта между Россией и Украиной“, содержался призыв к его скорейшему завершению и подчеркивалась необходимость долгосрочного мирного урегулирования между двумя странами.

По данным Reuters, ранее Соединенные Штаты потребовали от стран-членов ООН отклонить любые поправки и проголосовать против альтернативного проекта резолюции, подготовленного Украиной и ЕС. В дипломатической ноте, разосланной накануне, США характеризуют свой документ как „ориентированную на будущее резолюцию, сконцентрированную на простой идее - прекращении войны“. В документе подчеркивается, что принятие американского проекта позволит странам-членам ООН „придать реальный импульс международному миру и безопасности, что является главной целью Организации Объединенных Наций“, цитирует агентство.

В ближайшие пять лет Украина сможет стать членом Евросоюза, если продолжит реформы с той же быстротой и тщательностью, заявила глава Еврокомиссии в Киеве в третью годовщину полномасштабной войны.

Украина, Европа и США должны находиться за столом переговоров напротив России, „чтобы необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или замирении“, указал он.

Глава украинского государства также подчеркнул, что его страна должна быть за столом переговоров об окончании войны, поскольку против нее РФ ведет войну. Кроме того, в мирном процессе должны участвовать европейцы. „Стратегической мишенью России является именно Европа, европейский образ жизни, а значит ее безопасность и судьба Европы не может определяться без Европы“, - отметил Зеленский.

Зеленский пояснил, что процесс окончания войны должен начаться „с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации, потому что доверия к России нет“. „И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч, именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них не только с 2022 года, а значительно раньше, еще с 2014 года“, - добавил он.

Одним из сигналов о реальной готовности РФ завершить войну может стать освобождение всех украинских пленных, считает президент Украины Владимир Зеленский. „Россия должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену всех на всех, и это справедливый вариант“, - заявил он в понедельник, 24 февраля, на Международном саммите поддержки Украины в Киеве, в котором участвуют международные партнеры страны в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ.

После победы консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза на выборах Фридрих Мерц отметил, что его внешнеполитической целью станет „укрепление Европы для того, чтобы шаг за шагом добиться независимости от США“.

Украина сможет вступить в Европейский Союз до 2030 года, если будет продолжать реформы в нынешнем темпе и с той же тщательностью. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в понедельник, 24 февраля, на совместной пресс-конференции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими иностранными лидерами, приехавшими в Киев в третью годовщину полномасштабного российского вторжения. По ее словам, она поражена быстротой, качеством и результативностью реформ, проводимых Украиной в столь сложных условиях войны.

Фон дер Ляйен отметила, что война в Украине по-прежнему является самым главным и серьезным кризисом для будущего Европы. Она выразила уверенность в невозможности на данный момент снятия санкций с России, развязавшей войну против Украины, поскольку они „оказывают огромное влияние“ на российскую экономику. Кроме того, со стороны РФ отсутствуют конкретные шаги, свидетельствующие о ее стремлении к миру.

Кошта: Только Украина может решить, когда будут возможны переговоры

В свою очередь председатель Европейского совета Антониу Кошта называет возможное вступление в Украины в ЕС важнейшей гарантией безопасности ее будущего. Он также приветствовал усилия президента США Дональда Трампа по началу переговоров об окончании войны РФ против Украины, при этом подчеркнув, что только Украина вправе „решать, когда возникнут условия для начала эффективных и долгосрочных мирных переговоров“. Он напомнил, что эта война - „не только об Украине, но и о европейской безопасности“.

Премьер-министр Испании Педро Санчес особо выделил необходимость вовлечь Украину и Европу в мирные переговоры, а также предоставление Киеву гарантий безопасности. „Мы очень благодарны за это окно возможностей, которые мы имеем, чтобы говорить о мире. Но чрезвычайно важно иметь единство, чтобы мы были вовлечены в двусторонние переговоры“, - отметил он.