В ООН приняли резолюцию о войне в Украине, которая требует вывести войска РФ из Украины. Против этого документа выступили 18 стран, включая США

Первой Генассамблея приняла резолюцию, которую подготовили страны Евросоюза и Украина. Документ, озаглавленный как „Продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине“, призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны.

За проголосовали 93 страны, против — 18, воздержались — 65. Среди тех, кто проголосовал против резолюции — США, Россия и Венгрия. В то же время Китай воздержался от голосования.

Позже Генассамблея проголосовала за резолюцию „Путь к миру“, подготовленную Соединенными Штатами. Как пишет ТАСС, в резолюцию США внесли поправки европейских стран, в частности, слова „конфликт между Российской Федерацией и Украиной“ заменили на слова „полномасштабное вторжение“ России.

За проект резолюции проголосовали 92 страны, против выступили восемь, включая Россию, а 73 воздержались от голосования, среди них — США.

Генассамблея ООН не поддержала поправку РФ к резолюции, подготовленной США. Постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что Россия внесла правку „о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса“.

Как писала газета The Washington Post, проект резолюции США состоял из четырех строк: в ней говорилось о „скорби“ из-за гибели людей, отмечалось, что „главная цель“ ООН — поддерживать мир и разрешать споры, а также звучали призывы „прекратить конфликт“ и установить „прочный мир между Украиной и Россией“. Газета Financial Times указывала, что представители США в своей резолюции приравняли действия Украины к действиям России.

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