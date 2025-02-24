Новости Эстонии
24.02.2025, 20:50

ВИДЕО | Эльмо Нюганен сравнил постановку концерта с кубиком бульона: „Очень сконцентрированный и сжатый“

 

На президентском приеме в честь Дня независимости в театре „Эстония“ постановщиком и ведущим вечера стал популярный эстонский актер, театральный и кинорежиссер Эльмо Нюганен. В интервью RusDelfi он рассказал, как долго работал над проектом и какие идеи вложил в сегодняшний концерт.

Эльмо Нюганен сегодня вновь повторил свой знаменитый образ, который он создал более 30 лет назад. Речь идет о спектакле „Любовь к трем апельсинам“ по пьесе Карло Гоцци, написанной в 1761 году. В Эстонии ее впервые поставили около 34 лет назад, когда Нюганен привез ее на сцену театра „Ugala“. Премьера состоялась 11 апреля 1991 года, и тогда режиссер выходил на сцену в зеленом пиджаке и брюках с черно-красным узором.

На сегодняшнем президентском приеме Эльмо Нюганен снова повторил этот образ.

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