ВИДЕО | Эльмо Нюганен сравнил постановку концерта с кубиком бульона: „Очень сконцентрированный и сжатый“

Эльмо Нюганен сегодня вновь повторил свой знаменитый образ, который он создал более 30 лет назад. Речь идет о спектакле „Любовь к трем апельсинам“ по пьесе Карло Гоцци, написанной в 1761 году. В Эстонии ее впервые поставили около 34 лет назад, когда Нюганен привез ее на сцену театра „Ugala“. Премьера состоялась 11 апреля 1991 года, и тогда режиссер выходил на сцену в зеленом пиджаке и брюках с черно-красным узором.