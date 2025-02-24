Правда ли, что власти Украины заблокировали соцсеть Трампа на территории страны?
В феврале 2025 года завирусились посты о том, что в ответ на критику президента США в адрес Владимира Зеленского украинские власти ограничили доступ к соцсети Truth Social. Мы проверили, насколько достоверны такие сообщения.
Truth Social — соцсеть, созданная Дональдом Трампом и заработавшая 21 февраля 2022 года. Спустя три года, 20 февраля 2025-го, стали массово расходиться сообщения о блокировке этой платформы в Украине. „Анекдот дня: соцсеть Трампа Truth Social заблокирована на территории Украины“, — написал Telegram-канал „Прямой эфир“ (764 000 просмотров на момент написания этого разбора). Канал телеведущего Владимира Соловьёва (212 000 просмотров) уточнил, что это было сделано по поручению „никчёмного [президента Украины Владимира] Зеленского“, которого Трамп в своём посте в Truth Social накануне назвал „диктатором без выборов“. Предприниматель и основатель „Царьграда“ Константин Малофеев (338 000 просмотров) в своём канале добавил, что официального объявления о запрете соцсети в Украине не было, но назвал блокировку „банальной личной местью“ Зеленского в ответ на слова Трампа. Примерно то же мнение высказали глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков (11 000 просмотров) и телеведущий Руслан Осташко (104 000), а шоумен Андрей Бочаров (100 000) прокомментировал новость так (орфография сохранена): „Свобода слова на Укрании“.
По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора в Telegram появилось более 450 аналогичных русскоязычных постов, суммарно набравших порядка 4,5 млн просмотров. О том, что соцсеть Truth Social заблокировали на территории Украины, написали каналы „Баррель чёрной икры“ (145 000 просмотров), „Банки, деньги, два офшора“ (130 000), „The Экономист“ (129 000), „Шейх Тамир“ (118 000), „Первый народный“ (102 000), „Царьград-ТВ“ (64 000) и др. Среди СМИ о запрете сообщили „РИА Новости“, „Аргументы и факты“, „Известия“, Ura.ru, Lenta.ru, „Газета.ru“, EADaily, „Регнум“, „Бизнес Online“ и др. Подобные посты получают миллионы просмотров в англоязычном сегменте соцсетей и на других языках. В том числе об этом писал англоязычный аккаунт RT в соцсети X.
В большинстве публикаций о блокировке сайта truthsocial.com в Украине приводится скриншот, на котором представлены логотип соцсети и англоязычное сообщение: „В настоящий момент Truth Social недоступна на вашей территории“. Как убедилось „Проверено“, с украинских IP-адресов действительно не получается зайти в соцсеть, а пользователю показывают указанное предупреждение. Однако то же самое происходит, если попытаться сделать это на территории России. Информация о том, что сервис недоступен в Москве, показана и на скриншоте в упомянутом выше посте Соловьёва, однако в своём тексте телеведущий этот факт не упоминает.
Наличие логотипа вместе с сообщением о недоступности соцсети указывает на то, что её работу ограничили вовсе не ответственные украинские ведомства, а сама Truth Social. В коде этой страницы показано, что там используется сервис Pages — это платформа для разработчиков сайтов от компании Cloudflare, которая управляет глобальной сетью серверов и предоставляет разные услуги по защите и ускорению работы веб-ресурсов. Скорее всего, именно из-за настроек аккаунта Cloudflare, привязанного к адресу соцсети Трампа, когда сервер возвращает сообщение об ошибке 403 (доступ к запрошенному ресурсу запрещён), пользователи с украинскими IP-адресами видят статичную страницу, как на приведённом выше скриншоте. Если бы доступ запретили власти, вместо неё пользователю показали бы стандартное для его браузера предупреждение об ошибке.
Как пишут фактчекеры из проекта Open, посты о том, что Truth Social не работает в Украине, интернет-пользователи публиковали и ранее. Например, твиты об аналогичной ошибке с доступом появлялись в феврале 2024 и ноябре 2022 года. Показательно, что в некоторых случаях говорилось о бане украинских IP-адресов со стороны платформы.
В марте 2024 года украинское издание „Детектор медiа“ выпустило статью о том, как в Truth Social распространяют российскую пропаганду. В частности, авторы описали свой опыт регистрации на платформе:
„В официальный перечень стран, где функционирует соцсеть, входят США, Канада, Бразилия, Япония, Германия, Турция и Австралия. Ради этого исследования мы зарегистрировали профиль в этой соцсети. Хоть она и недоступна в польском Google Play, приложение можно загрузить в АРК-формате или из App Store. Эта сеть работает без VPN, но процесс регистрации сложный. Для создания профиля необходимо указать адрес электронной почты, однако соцсеть принимает не все домены — в частности, не удалось использовать электронные адреса ukr.net, а также временные адреса вроде Proton Mail. После ввода адреса Gmail на него приходит верификационный код, затем соцсеть попросит ввести номер мобильного телефона. Пользователей с украинскими номерами она не регистрирует. Польши нет в списке стран, где платформа работает, но польский номер она приняла и с использованием польского VPN дала ввести соответствующий код из SMS-сообщения“.
20 февраля 2025 года официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг вирусные публикации о блокировке Truth Social. Он заявил:
„Мы видели сообщения о том, что доступ к социальной сети Truth Social был заблокирован в Украине. Эти сообщения не соответствуют действительности. Украина не блокировала и не могла блокировать доступ, потому что, к сожалению, соцсеть Truth Social никогда не была доступна для пользователей в Украине. Согласно общедоступной информации, Truth Social работает только в ряде стран (США, Канада, Бразилия, Австралия и некоторые другие), и Украина в этот список не входит. Мы будем признательны, если Truth Social добавит Украину в число своих разрешённых регионов“.
Агентство AFP, в свою очередь, запросило комментарий у компании Trump Media & Technology Group, которая управляет соцсетью президента США. „Сообщения о том, что Truth Social заблокирована на территории Украины, ложные. Truth Social никогда не была доступна в Украине“, — заявил представитель компании.
Примечательно, что некоторые российские ресурсы, среди которых агентство „РИА Новости“ и Telegram-канал Руслана Осташко, в своих публикациях о блокировке Truth Social в Украине сослались на англоязычный Telegram-канал Sputnik International. Однако там соответствующая запись уже недоступна, зато имеется другая, где говорится: „Украина, ты уволена! Несмотря на сообщения о том, что Зеленский запретил соцсеть Трампа Truth Social в Украине, правда заключается в том, что… Truth Social НИКОГДА НЕ БЫЛА ДОСТУПНА в Украине. ПЕЧАЛЬНО!“ Причём сайт „Бизнес Online“ в своей заметке о блокировке сослался именно на этот пост от Sputnik International — вероятно, редакторы этого издания не заметили, что одно из предложений в англоязычном тексте было скрыто.
Таким образом, хотя соцсеть Truth Social и правда не работает в Украине, власти этой страны её не блокировали. По словам представителя компании, которая управляет платформой, социальная сеть Трампа никогда не была доступна на территории Украины.
Итог: Большей частью неправда