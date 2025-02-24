Правда ли, что власти Украины заблокировали соцсеть Трампа на территории страны?

В большинстве публикаций о блокировке сайта truthsocial.com в Украине приводится скриншот, на котором представлены логотип соцсети и англоязычное сообщение: „В настоящий момент Truth Social недоступна на вашей территории“. Как убедилось „Проверено“, с украинских IP-адресов действительно не получается зайти в соцсеть, а пользователю показывают указанное предупреждение. Однако то же самое происходит, если попытаться сделать это на территории России. Информация о том, что сервис недоступен в Москве, показана и на скриншоте в упомянутом выше посте Соловьёва, однако в своём тексте телеведущий этот факт не упоминает.

Truth Social — соцсеть, созданная Дональдом Трампом и заработавшая 21 февраля 2022 года. Спустя три года, 20 февраля 2025-го, стали массово расходиться сообщения о блокировке этой платформы в Украине. „Анекдот дня: соцсеть Трампа Truth Social заблокирована на территории Украины“, — написал Telegram-канал „ Прямой эфир “ (764 000 просмотров на момент написания этого разбора). Канал телеведущего Владимира Соловьёва (212 000 просмотров) уточнил, что это было сделано по поручению „никчёмного [президента Украины Владимира] Зеленского“, которого Трамп в своём посте в Truth Social накануне назвал „диктатором без выборов“. Предприниматель и основатель „Царьграда“ Константин Малофеев (338 000 просмотров) в своём канале добавил, что официального объявления о запрете соцсети в Украине не было, но назвал блокировку „банальной личной местью“ Зеленского в ответ на слова Трампа. Примерно то же мнение высказали глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков (11 000 просмотров) и телеведущий Руслан Осташко (104 000), а шоумен Андрей Бочаров (100 000) прокомментировал новость так (орфография сохранена): „Свобода слова на Укрании“.

Наличие логотипа вместе с сообщением о недоступности соцсети указывает на то, что её работу ограничили вовсе не ответственные украинские ведомства, а сама Truth Social. В коде этой страницы показано, что там используется сервис Pages — это платформа для разработчиков сайтов от компании Cloudflare, которая управляет глобальной сетью серверов и предоставляет разные услуги по защите и ускорению работы веб-ресурсов. Скорее всего, именно из-за настроек аккаунта Cloudflare, привязанного к адресу соцсети Трампа, когда сервер возвращает сообщение об ошибке 403 (доступ к запрошенному ресурсу запрещён), пользователи с украинскими IP-адресами видят статичную страницу, как на приведённом выше скриншоте. Если бы доступ запретили власти, вместо неё пользователю показали бы стандартное для его браузера предупреждение об ошибке.

Как пишут фактчекеры из проекта Open, посты о том, что Truth Social не работает в Украине, интернет-пользователи публиковали и ранее. Например, твиты об аналогичной ошибке с доступом появлялись в феврале 2024 и ноябре 2022 года. Показательно, что в некоторых случаях говорилось о бане украинских IP-адресов со стороны платформы.

В марте 2024 года украинское издание „Детектор медiа“ выпустило статью о том, как в Truth Social распространяют российскую пропаганду. В частности, авторы описали свой опыт регистрации на платформе: