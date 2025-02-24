Зеленский: „Мои поздравления Эстонии и ее народу. Дай Бог, чтобы у вас не было войны“

Зеленский поздравил и предостерёг Эстонию

На пресс-конференции Delfi задал вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Эстонии Кристену Михалу, который также присутствовал на мероприятии, о Дне независимости Эстонии – если в Украине будет заключён мир на несправедливых условиях, окажется ли независимость Эстонии под угрозой и насколько быстро это может произойти? На вторую часть вопроса лидеры отвечать не стали. Зеленский же начал с поздравлений.

„Мои поздравления вашей стране и народу. Мы гордимся тем, что вы всё ещё здесь [указывает на Михала]. Спасибо вам! Дай Бог, чтобы у вас не было войны, – сказал президент Украины. – Россия хочет сохранить влияние в странах, которые находились под её контролем до 1991 года – Украине, Молдове, Эстонии, Латвии, Литве. Она также имела сильное влияние в Польше и других странах“.

Зеленский считает, что страны с большой долей русскоязычного населения являются целью для Путина. „Самая опасная ситуация там, где есть значительное число людей с русскими корнями. Если у вас есть граница с Россией, то у вас просто есть такое общество. Так же, как у нас – русские отцы, украинские матери“, – пояснил он.

„Если Украина падёт, это создаст риск и для Эстонии. И из-за политики России в других подобных странах – тоже“, – добавил президент Украины.

Кристен Михал ответил, что несправедливый мир в Украине поставит под угрозу весь блок НАТО и Европейский Союз. „Украина сражается и за Европу, но несправедливый мир затронет всех, включая США. Все поймут, что теперь можно делать всё, что угодно“, – отметил премьер-министр.

Он задал коллегам риторический вопрос: что будет, если в Украине умолкнут пушки, но бывшим вагнеровцам и другим бойцам из России внезапно станет нечем заняться? „Вряд ли они решат стать учителями физкультуры“, – сказал Михал, намекая на возможность того, что эти бойцы могут отправиться в Европу.

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