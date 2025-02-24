„Город ничего не сделал“. Нарвские болельщики собрали почти 4000 евро для местной хоккейной команды

С чего все началось?

В начале февраля Эстонский хоккейный союз (ЭХС) принял решение о наказании нарвской команды „Паэмурру“ после инцидента в матче против столичной объединенной команды „Пантер/Торнадо“ 1 февраля. В отчете говорится, что зрители вели себя агрессивно, оскорбляли судей и портили репутацию хоккея. В ответ на протест тренера команды Ильи Ильина, который увел команду со льда в знак недовольства судейством, хозяевам присудили техническое поражение со счетом 0:5.

Как результат, оставшиеся два домашних матча нарвская команда „Паэмурру“ в сезоне проведет без зрителей. Если команда выйдет в плей-офф, она сможет вернуть зрителей, внеся депозит в 3900 евро. В случае повторных инцидентов с фанатами клуб рискует провести сезон без зрителей и потерять депозит.

Протест возник после того, как капитан команды, Кирилл Ильин, был удален за неспортивное поведение по решению судьи Тойво Тилку, что вызвало возмущение среди болельщиков. Капитан команды и тренер уверены, что удаление было несправедливым, и ранее уже обращались в федерацию с жалобами на действия конкретно этого судьи.

Болельщики пришли на помощь

Однако 24 февраля в нарвской группе появилось сообщение о завершении сбора средств.

„Еще вчера казалось невозможным, но за трое суток мы собрали 3900 евро!

Когда Яна предложила запустить сбор, было много сомнений, но мы не привыкли отступать. Дни напролет мы агитировали, мониторили соцсети, мотивировали людей помочь.

Спасибо всем! Болельщикам, игрокам Narva PSK и их семьям, жителям Нарвы – город доказал свою сплоченность! Особая благодарность женской команде Narva Storm Girls – вместе мы можем все!

Наша миссия продолжается: впереди депозит. Будем держать вас в курсе!

Мы – лучшие!“ — говорится в посте.

Город прошел мимо