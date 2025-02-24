За рубежом
24.02.2025, 17:46

Главный по БПЛА в ВСУ: Эстония могла бы помочь, проблема — оптоволокно на Курском направлении

 
Полковник Вадим Сухаревский
Полковник Вадим Сухаревский
ФОТО: KARL ARTUR KANGUR | Delfi Meedia

В Украине уже более полугода работают Силы беспилотных систем ВСУ под командованием Героя Украины, полковника Вадима Сухаревского. В интервью RusDelfi во время специальной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, Сухаревский рассказал о ситуации на фронте и угрозе оптоволоконных дронов. По его мнению, Эстония могла бы помочь Украине в этой сложной ситуации.

„Я не вижу единства в Европе, — категорично заявил Сухаревский. — Я вижу борьбу за электорат с другой стороны. Когда на политическом уровне начинают говорить о том, что цена на гамбургер или булочку в Италии или Германии выросла на пол-евро, в то время как у меня гибнут десятки тысяч людей и уничтожаются города — я этого не понимаю. Нужно осознавать ценность пусть и далекой, но человеческой жизни. И понимать, какая на самом деле цена у этих гамбургеров“.

На вопрос журналиста о том, что Эстония — мировой лидер по помощи Украине в процентном соотношении к ВВП, но при этом внутри страны есть люди, недовольные повышением налогов, и может ли это быть связано между собой, Вадим Сухаревский ответил: „Это социум, и такие настроения — нормальное явление. Но это уже работа внутренней политики“.

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