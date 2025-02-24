Главный по БПЛА в ВСУ: Эстония могла бы помочь, проблема — оптоволокно на Курском направлении

„Я не вижу единства в Европе, — категорично заявил Сухаревский. — Я вижу борьбу за электорат с другой стороны. Когда на политическом уровне начинают говорить о том, что цена на гамбургер или булочку в Италии или Германии выросла на пол-евро, в то время как у меня гибнут десятки тысяч людей и уничтожаются города — я этого не понимаю. Нужно осознавать ценность пусть и далекой, но человеческой жизни. И понимать, какая на самом деле цена у этих гамбургеров“.