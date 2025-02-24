Лавров: Россия прекратит боевые действия, если переговоры дадут результат, удовлетворяющий Кремль

„Президент [Владимир Путин] четко сказал, что мы [Россия] готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Но боевые действия мы прекратим только тогда, когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию Безусловно, реалии на земле должны учитываться“, – заявил Лавров.

Лавров также отметил, что позиция США „заявлена последовательно“, похвалив её за то, что она „не призывает просто сразу же к перемирию, оставив линию соприкосновения, а затем раздумывать, что делать“. „Мы всегда подчеркивали, что такой подход нас не устраивает“, – добавил глава МИД России.

При этом во время переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии Лавров отрицал удары РФ по энергетике Украины.

„Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения и нашими целями были только те объекты, которые непосредственно обслуживают Вооруженные силы Украины“, – заявил тогда Лавров.

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