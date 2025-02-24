Верховная Рада не смогла принять постановление, что Зеленский должен быть президентом до завершения военного положения

Согласно базе данных Рады, во время голосования присутствовали 272 депутата, из которых 54 не голосовали. Поддержали постановление 218 депутатов.

Как отмечает „Громадське“, для одобрения постановления необходимо было как минимум 226 голосов.

Издание со ссылкой на депутата Ярослава Железняка пишет, что в постановлении говорилось о „соблюдении предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения“. В документе отмечалось, что Зеленский „должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины“.

В постановлении также говорилось, что Верховная Рада и Зеленский „избраны на свободных, прозрачных, демократических выборах с приглашением международных наблюдателей, которые признало все международное сообщество“.

„В случае организации и проведения выборов в период действия правового режима военного положения не будут соблюдены все национальные и международные принципы избирательного права, что превратит такие выборы в фарс, подобный организованному в Российской Федерации переназначению Владимира Путина в марте 2024 года. <…> Верховная Рада Украины подчеркивает, что именно Владимир Путин несет ответственность за то, что в Украине на сегодня невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы с приглашением международных наблюдателей, которые были бы признаны таковыми международным сообществом. Верховная Рада Украины констатирует, что введенное в условиях полномасштабного Российской Федерации военное положение в Украине не позволяет провести выборы согласно Конституции Украины. Вместе с тем, украинский народ един в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны“, — цитирует постановление „Украинская правда“.