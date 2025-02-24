Момент истины: европейские лидеры обсуждают, как спасти Украину и самих себя
Сегодня, 24 февраля, на конференции по поддержке Украины, присутствуют более десяти глав государств, прибывших в Киев, в том числе премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он подчеркнул, что Эстония никогда не признает изменения границ силой.
На встрече президент Польши Анджей Дуда напомнил, что Варшава задолго до войны предупреждала Европу о рисках чрезмерной зависимости от России, но эти предостережения остались без внимания.
„Трансатлантические отношения невозможны без США, но и сильное НАТО не может существовать без сильной Европы. Только сильная в военном отношении Европа может поддержать Украину и предоставить гарантии безопасности“, – подчеркнул Дуда.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал европейские страны к решительным действиям. По его словам, ЕС необходимо использовать замороженные активы России для поддержки Украины.
Президент Чехии Петр Павел поддержал лидера Латвии: „Без мира в Украине не будет и мира в Европе. Нам нужно собраться и действовать решительно. Единственный путь – это сдерживание России“, – заявил он.
„Тем, кто сомневается, хочу сказать: Путину нельзя доверять. С ним нельзя заключать сделки, – высказался Президент Финляндии Александр Стубб. – Если Россия получит то, что хочет сейчас, она не остановится на одной Украине. Путин продолжит“.
Стубб уверен, что пришло время вернуть инициативу в свои руки. На повестке дня должно быть что-то конкретное. Глава Финляндии предложил своего рода график действий, который, по его мнению, необходимо реализовать.
Первым шагом он назвал максимальное давление на Россию перед возможным перемирием, включая санкции и использование замороженных российских активов. Также важной составляющей является помощь Украине. Лидеры Европы, по его словам, должны обсудить вопросы гарантий безопасности для Украины, и всё это должно быть решено до перемирия. Также, для заключения перемирия необходимо наличие линии соприкосновения, чего на данный момент нет
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта. Заявил, что Европейский Союз продолжит поддерживать Украину, и выразил желание как можно скорее завершить войну. Он подчеркнул, что Путин пытается разделить Европу, однако подчеркнул, что без Украины и Европейского Союза невозможно достижение прочного мира. По его словам, только Украина может решать, когда начнутся мирные переговоры.
Также присутствовавший на встрече премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что Эстония никогда не признает изменения границ силой. На прошлой неделе Эстония увеличила свою помощь Украине на четверть, что является дополнением к ранее данному обещанию выделить 0,25% от ВВП на помощь Украине. Михал также отметил, что Эстония продолжит работать над восстановлением Украины и видит её будущее в Европейском Союзе и НАТО.