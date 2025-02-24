Момент истины: европейские лидеры обсуждают, как спасти Украину и самих себя

На встрече президент Польши Анджей Дуда напомнил, что Варшава задолго до войны предупреждала Европу о рисках чрезмерной зависимости от России, но эти предостережения остались без внимания.

„Трансатлантические отношения невозможны без США, но и сильное НАТО не может существовать без сильной Европы. Только сильная в военном отношении Европа может поддержать Украину и предоставить гарантии безопасности“, – подчеркнул Дуда.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал европейские страны к решительным действиям. По его словам, ЕС необходимо использовать замороженные активы России для поддержки Украины.

Президент Чехии Петр Павел поддержал лидера Латвии: „Без мира в Украине не будет и мира в Европе. Нам нужно собраться и действовать решительно. Единственный путь – это сдерживание России“, – заявил он.

„Тем, кто сомневается, хочу сказать: Путину нельзя доверять. С ним нельзя заключать сделки, – высказался Президент Финляндии Александр Стубб. – Если Россия получит то, что хочет сейчас, она не остановится на одной Украине. Путин продолжит“.

Стубб уверен, что пришло время вернуть инициативу в свои руки. На повестке дня должно быть что-то конкретное. Глава Финляндии предложил своего рода график действий, который, по его мнению, необходимо реализовать.

Первым шагом он назвал максимальное давление на Россию перед возможным перемирием, включая санкции и использование замороженных российских активов. Также важной составляющей является помощь Украине. Лидеры Европы, по его словам, должны обсудить вопросы гарантий безопасности для Украины, и всё это должно быть решено до перемирия. Также, для заключения перемирия необходимо наличие линии соприкосновения, чего на данный момент нет