Северные и Балтийские страны помогут Украине сформировать военное подразделение

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил в Киеве, что страны поставили себе целью в этом году совместно обеспечить подразделению необходимую выучку, а также снаряжение, боеприпасы и другие необходимые ресурсы. Страны Северной Европы и Балтии договорятся о более детальных шагах в ближайшем будущем.

Михал подчеркнул, что сейчас нужно делать больше и быстрее. „Эстония держит свое слово и в этом году увеличит военную помощь Украине еще на четверть, приобретя 10 тысяч снарядов за дополнительные 25 миллионов евро“, - сказал Михал. „К этому добавится уже обещанная помощь эстонской оборонной промышленности в размере 100 миллионов евро“.

„Украина показала миру пример настоящего сопротивления. В своей героической борьбе против российской агрессии Украина борется не только за себя, но и за весь основанный на правилах мир. Наша миссия – поддержать их. Украина имеет право сама выбирать себе союзников“, - заявил Михал.

В формат NB8 входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Латвия, Литва и Эстония. Активное сотрудничество между странами Северной Европы и Балтии продолжается с 1990-х годов.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал вместе с рядом лидеров других государств находится в столице Украины Киеве 24 февраля в связи с третьей годовщиной российской агрессии.

Премьер-министр принимает участие в мероприятиях, посвященных годовщине начала войны, в церемонии поминовения павших защитников Украины, он встретится с президентом Зеленским и коллегами из других стран. В Киеве сегодня также проходит международный саммит саммит в поддержку Украины.

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