Правдива ли история о камчатском грибнике, нашедшем в лесу кувшин с золотыми монетами?
С 2024 года по российским СМИ и соцсетям расходится история о везучем жителе Камчатки, который случайно обнаружил крупный клад. Мы проверили подлинность этой информации.
Как сообщалось в новостях, некий камчатец пошёл в лес за грибами, провалился в яму и обнаружил там старинный кувшин с золотыми монетами XVIII века. Общая стоимость 6 кг монет составила 79 млн руб. Сохранить новость в тайне мужчине не удалось — слухи о находке распространились по деревне, и ему пришлось передать клад государству. Впрочем, суд вынес решение о передаче грибнику 25% от стоимости монет. На эти средства мужчина якобы приобрёл себе усадьбу и отремонтировал местный храм. Новость сопровождалась фотографией грибника в лесу в окружении сотрудников правоохранительных органов, а также снимками разбитого кувшина с золотыми монетами.В 2024–2025 годах об этом писали развлекательные сайты („Пикабу“, Trinixy.ru), российские региональные новостные ресурсы (например, несколько изданий из Карелии и Удмуртии), а также пользователи Instagram, Telegram и других платформ. Особенно популярной новость стала во „ВКонтакте“, где соответствующими постами делились сотни и даже тысячи раз.
„Проверено“ изучило публикации на схожую тематику, появившиеся в сколько-нибудь авторитетных российских федеральных и региональных изданиях, но подтверждений описанным событиям не нашло. Маловероятно, чтобы СМИ проигнорировали новость об обнаружении клада стоимостью почти $900 000 по нынешнему курсу, тем более что о ней несложно было узнать из пабликов в соцсетях.
Есть и другие обстоятельства, которые вызывают сомнения в правдивости вирусной истории. Так, согласно российскому законодательству, за клад, обнаруженный за пределами частной территории, содержащий изделия из драгоценных металлов, имеющий историческое значение и переданный государству, выплачивается 50% его стоимости (причём без участия суда). Указанные в новости 25% — это норма советских времён, которая закрепилась в массовом сознании, например, благодаря комедии „Невероятные приключения итальянцев в России“.
В то же время при сокрытии драгоценного клада, что, судя по тексту новости, могло иметь место, нарушителю грозит как минимум административная, а то и уголовная ответственность (за хищение предметов, имеющих особую ценность, или за нарушение правил сдачи государству драгметаллов). В такой ситуации вознаграждение для человека, нашедшего клад, не предусмотрено. Если камчатский грибник забрал кувшин с монетами домой, то не очень понятно, почему на фото он запечатлён в лесу в окружении полицейских. Да и кувшин явно сфотографирован на фоне ниши, в которой хранился.
Если проверить распространяемые фотографии через сервисы обратного поиска изображений TinEye и Google, то выяснится, что они не имеют никакого отношения к Камчатке.
Снимки с каменным кувшином появились в Сети ещё в 2018 году, примерно за шесть лет до новости о грибнике. Один из них публиковала, например, британская газета Daily Mail в заметке о том, как в итальянском городе Комо при сносе старинного театра строители обнаружили тайник с золотыми монетами V века. Стоимость клада оценили в миллионы долларов.
На другом фото, использованном в вирусной новости, запечатлён не камчатский, а кировский грибник, который в 2022 году заблудился в лесу, заночевал на пасеке, а утром был найден местными полицейскими.
Самый ранний случай публикации новости, обнаруженный „Проверено“, датирован 11 февраля 2024 года, когда в 13:32 по московскому времени её разместил паблик „Оби“ во „ВКонтакте“. Тогда постом поделились более 300 раз.
Таким образом, история о грибнике, нашедшем драгоценный клад в камчатскому лесу, полностью вымышлена. Она не подтверждается сторонними источниками и при этом сопровождается фотографиями, сделанными в других местах.
Итог: Фейк