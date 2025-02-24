Правдива ли история о камчатском грибнике, нашедшем в лесу кувшин с золотыми монетами?

Как сообщалось в новостях, некий камчатец пошёл в лес за грибами, провалился в яму и обнаружил там старинный кувшин с золотыми монетами XVIII века. Общая стоимость 6 кг монет составила 79 млн руб. Сохранить новость в тайне мужчине не удалось — слухи о находке распространились по деревне, и ему пришлось передать клад государству. Впрочем, суд вынес решение о передаче грибнику 25% от стоимости монет. На эти средства мужчина якобы приобрёл себе усадьбу и отремонтировал местный храм. Новость сопровождалась фотографией грибника в лесу в окружении сотрудников правоохранительных органов, а также снимками разбитого кувшина с золотыми монетами.В 2024–2025 годах об этом писали развлекательные сайты („Пикабу“, Trinixy.ru), российские региональные новостные ресурсы (например, несколько изданий из Карелии и Удмуртии), а также пользователи Instagram, Telegram и других платформ. Особенно популярной новость стала во „ВКонтакте“, где соответствующими постами делились сотни и даже тысячи раз.

„Проверено“ изучило публикации на схожую тематику, появившиеся в сколько-нибудь авторитетных российских федеральных и региональных изданиях, но подтверждений описанным событиям не нашло. Маловероятно, чтобы СМИ проигнорировали новость об обнаружении клада стоимостью почти $900 000 по нынешнему курсу, тем более что о ней несложно было узнать из пабликов в соцсетях.

Есть и другие обстоятельства, которые вызывают сомнения в правдивости вирусной истории. Так, согласно российскому законодательству, за клад, обнаруженный за пределами частной территории, содержащий изделия из драгоценных металлов, имеющий историческое значение и переданный государству, выплачивается 50% его стоимости (причём без участия суда). Указанные в новости 25% — это норма советских времён, которая закрепилась в массовом сознании, например, благодаря комедии „Невероятные приключения итальянцев в России“.