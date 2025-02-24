Три года войны: Всеобщая усталость и ожидание мира

К третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину военный корреспондент Delfi Роман Старапопов, проведший в стране за время войны в общей сложности 250 дней, рассказывает, как изменились настроения среди гражданских и военных, почему усталость стала одним из ключевых факторов и чего ожидают украинцы в 2025 году.