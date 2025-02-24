Мнение
24.02.2025, 11:48

Три года войны: Всеобщая усталость и ожидание мира

 
Роман Старапопов в Украине
Роман Старапопов в Украине
ФОТО: Ihor Plaksienko | Delfi Meedia

К третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину военный корреспондент Delfi Роман Старапопов, проведший в стране за время войны в общей сложности 250 дней, рассказывает, как изменились настроения среди гражданских и военных, почему усталость стала одним из ключевых факторов и чего ожидают украинцы в 2025 году.

Настроения жителей Украины с начала полномасштабного вторжения России менялись каждый год, как и тактика ведения боевых действий.

Проработав в Украине в общей сложности около 250 дней с 24 февраля 2022 года (в этот день я находился во Львове), можно сделать следующие выводы на основе личных наблюдений и общения с украинцами.

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