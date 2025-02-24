СЕЙЧАС | Отбор на Евробаскет-2025: сборная Эстонии с разгромным счетем проигрывает Литве

Литовские баскетболисты начали матч с ярким напором, уверенно захватив инициативу в первой четверти и завершив её с преимуществом в 9 очков — 28:19.

Во второй четверти литовцы продолжили доминировать на площадке, стабильно забрасывая трехочковые и активно прессингуя наших игроков. Это позволило им значительно расширить своё преимущество, завершив период с разницей в 17 очков — 60:43.

Группа Н:

До матча:

Сборная Эстонии по баскетболу завоевала путевку на Евробаскет-2025, одержав в пятницу уверенную победу над Северной Македонией (84:65) при полном зале на Unibet Arena. Литва, обеспечившая себе выход еще в четвертом туре, в тот же день разгромила Польшу (82:48).

В феврале прошлого года эстонцы уже обыгрывали литовцев (65:59) и теперь намерены повторить успех, чтобы занять первое место в группе.

„Это очень важный матч для всей команды. Против Литвы всегда особые ощущения – они смотрят на нас свысока, считая себя великой баскетбольной страной. Но мы выйдем на площадку только за победой“, — заявил Михкель Кирвес, выступающий за литовский клуб „СиБет“ Йонава.

В субботу сборная Эстонии отправилась в Клайпеду без Крегора Хермета, Сийм-Маркуса Поста и Янари Йоэсаара, но с Йоонасом Рийсманом и Хуго Тоомом, вошедшими в состав вместо них.

Литовская сборная в этот раз представлена лишь тремя легионерами: Арнас Величка („Лёвен Брауншвейг“, Германия), Эймантас Бенджюс („Динамо Сассари“, Италия) и Миндаугас Кузминскас (АЕК, Греция). Для последнего этот матч станет последним в карьере за национальную команду.

Сборная Эстонии по баскетболу: Кристиан Кулламяэ („Бильбао“ | Испания)Сийм-Маркус Пост („ТалТех/Алексела“) Йоонас Риисмаа („Канту“ | Италия) Стефан Ваакс („Калев/Крамо“) Микк Юркатамм („Авеллино“ | Италия) Сандер Райесте („Баскония“ | Испания) Артур Конончук („Ольденбург“ | Германия) Хуго Тоом („Калев/Крамо“) Каспар Трейер („Наполи“ | Италия) Сийм-Сандер Вене („Сталь“ Острув-Велькопольски | Польша) Майк-Калев Котсар (Yokohama B-Corsairs | Япония) Матиас Тасс („Остенде“ | Бельгия) Михкель Кирвес („СиБет“ Йонава) | Литва)

Литовская баскетбольная сборная:

Арнас Величка („Лёвен Брауншвейг“ | Германия)

Маргирис Нормантас („Ритас“ | Литва)

Гитис Радзявичюс („Ритас“ | Литва)

Паулюс Данусевичюс („Литкабелис“ | Литва)

Лауринас Беляускас („Ювентус“ | Литва)

Регимантас Миниотас („Вулвз“ | Литва)

Габриэлюс Малдунас („Литкабелис“ | Литва)

Криступас Жемайтис („Вулвз“ | Литва)

Миндаугас Кузминскас (АЕК | Греция)

Эймантас Бенджюс („Динамо Сассари“ | Италия)

Мантас Рубставичюс („Литкабелис“ | Литва)