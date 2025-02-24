Отбор на Евробаскет-2025: сборная Эстония едва не совершила камбэк, но Литва одержала победу
Сборная Эстонии по баскетболу завершила отбор на Евробаскет-2025 выездным матчем против Литвы в Клайпеде, уступив со счётом 75:82. Обе команды уже обеспечили себе путёвку в финальную часть турнира, и в этой встрече решалась судьба первого места в группе, которое в итоге досталось Литве.
Литовские баскетболисты начали матч с ярким напором, уверенно захватив инициативу в первой четверти и завершив её с преимуществом в 9 очков — 28:19.
Во второй четверти литовцы продолжили доминировать на площадке, стабильно забрасывая трехочковые и активно прессингуя наших игроков. Это позволило им значительно расширить своё преимущество, завершив период с разницей в 17 очков — 60:43. Литва продемонстрировала отличную результативность в первой половине, реализовав 10 из 14 трёхочковых с точностью 66,6%, в то время как Эстония ответила 6 из 9, имея точность 60%.
После перерыва эстонская сборная захватила инициативу, успешно ограничив соперника всего 7 очками, а сами набрали 21. Перед последней четвертью счёт был 67:64 в пользу литовцев.
Однако в четвёртой четверти эстонцы утратили темп в атаке, и Литва, воспользовавшись моментом, взяла реванш на своей площадке. В результате, литовцы победили Эстонию со счётом 82:75 (28:19, 32:24, 7:21, 15:11).
В феврале прошлого года эстонцы уже обыгрывали литовцев (65:59) и теперь намерены повторить успех, чтобы занять первое место в группе.
Сборная Эстонии по баскетболу завоевала путевку на Евробаскет-2025, одержав в пятницу уверенную победу над Северной Македонией (84:65) при полном зале на Unibet Arena. Литва, обеспечившая себе выход еще в четвертом туре, в тот же день разгромила Польшу (82:48).
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До матча:
Сборная Эстонии по баскетболу завоевала путевку на Евробаскет-2025, одержав в пятницу уверенную победу над Северной Македонией (84:65) при полном зале на Unibet Arena. Литва, обеспечившая себе выход еще в четвертом туре, в тот же день разгромила Польшу (82:48).
В феврале прошлого года эстонцы уже обыгрывали литовцев (65:59) и теперь намерены повторить успех, чтобы занять первое место в группе.
„Это очень важный матч для всей команды. Против Литвы всегда особые ощущения – они смотрят на нас свысока, считая себя великой баскетбольной страной. Но мы выйдем на площадку только за победой“, — заявил Михкель Кирвес, выступающий за литовский клуб „СиБет“ Йонава.
В субботу сборная Эстонии отправилась в Клайпеду без Крегора Хермета, Сийм-Маркуса Поста и Янари Йоэсаара, но с Йоонасом Рийсманом и Хуго Тоомом, вошедшими в состав вместо них.
Литовская сборная в этот раз представлена лишь тремя легионерами: Арнас Величка („Лёвен Брауншвейг“, Германия), Эймантас Бенджюс („Динамо Сассари“, Италия) и Миндаугас Кузминскас (АЕК, Греция). Для последнего этот матч станет последним в карьере за национальную команду.
Литовская баскетбольная сборная:
Арнас Величка („Лёвен Брауншвейг“ | Германия)
Маргирис Нормантас („Ритас“ | Литва)
Гитис Радзявичюс („Ритас“ | Литва)
Паулюс Данусевичюс („Литкабелис“ | Литва)
Лауринас Беляускас („Ювентус“ | Литва)
Регимантас Миниотас („Вулвз“ | Литва)
Габриэлюс Малдунас („Литкабелис“ | Литва)
Криступас Жемайтис („Вулвз“ | Литва)
Миндаугас Кузминскас (АЕК | Греция)
Эймантас Бенджюс („Динамо Сассари“ | Италия)
Мантас Рубставичюс („Литкабелис“ | Литва)
Мартинас Палюкенас („Ритас“ | Литва)