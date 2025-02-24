Отбор на Евробаскет-2025: сборная Эстония едва не совершила камбэк, но Литва одержала победу

Литовские баскетболисты начали матч с ярким напором, уверенно захватив инициативу в первой четверти и завершив её с преимуществом в 9 очков — 28:19.

Во второй четверти литовцы продолжили доминировать на площадке, стабильно забрасывая трехочковые и активно прессингуя наших игроков. Это позволило им значительно расширить своё преимущество, завершив период с разницей в 17 очков — 60:43. Литва продемонстрировала отличную результативность в первой половине, реализовав 10 из 14 трёхочковых с точностью 66,6%, в то время как Эстония ответила 6 из 9, имея точность 60%.

После перерыва эстонская сборная захватила инициативу, успешно ограничив соперника всего 7 очками, а сами набрали 21. Перед последней четвертью счёт был 67:64 в пользу литовцев.

Однако в четвёртой четверти эстонцы утратили темп в атаке, и Литва, воспользовавшись моментом, взяла реванш на своей площадке. В результате, литовцы победили Эстонию со счётом 82:75 (28:19, 32:24, 7:21, 15:11).

В феврале прошлого года эстонцы уже обыгрывали литовцев (65:59) и теперь намерены повторить успех, чтобы занять первое место в группе.

Сборная Эстонии по баскетболу завоевала путевку на Евробаскет-2025, одержав в пятницу уверенную победу над Северной Македонией (84:65) при полном зале на Unibet Arena. Литва, обеспечившая себе выход еще в четвертом туре, в тот же день разгромила Польшу (82:48).

Группа Н:

До матча:

Сборная Эстонии по баскетболу завоевала путевку на Евробаскет-2025, одержав в пятницу уверенную победу над Северной Македонией (84:65) при полном зале на Unibet Arena. Литва, обеспечившая себе выход еще в четвертом туре, в тот же день разгромила Польшу (82:48).

В феврале прошлого года эстонцы уже обыгрывали литовцев (65:59) и теперь намерены повторить успех, чтобы занять первое место в группе.