Экономика
24.02.2025, 11:04

ЕС принял 16-й пакет санкций против России. 13 банков отключили от SWIFT, запрещено вещание еще восьми медиа

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Кроме того, ЕС ввел санкции против 74 судов „теневого флота“.
Кроме того, ЕС ввел санкции против 74 судов „теневого флота“.
ФОТО: Karl-Erik Leik | Delfi Meedia

Санкции введены против 48 физических и 35 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности и суверенитету Украины, говорится на сайте Европейского совета.

ЕС принял 16-й пакет санкций против России. 13 банков отключили от SWIFT, запрещено вещание еще восьми медиа

В черный список вошли 48 физических и 35 юридических лиц, следует из официального документа. Новые ограничения также предусматривают запрет на вещание в Европе восьми российских СМИ: EADaily / Eurasia Daily, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, „Фонд стратегической культуры“ и „Красная звезда“ (телеканал „Звезда“).

Кроме того, ЕС ввел санкции против 74 судов, которые, как утверждается, входят в „теневой флот“ России. Введен запрет на предоставление хранилищ для российской сырой нефти и нефтепродуктов, независимо от их закупочной цены и пункта назначения. Дополнительные ограничения ввели на экспорт ряда товаров, включая химикаты, отдельные виды пластмасс и резины, а также на импорт алюминия первичной обработки.

13 российских банков были отключены от международной платежной системы SWIFT. Их названия не разглашаются, однако в заявлении Еврокомиссии уточняется, что под ограничения попали „региональные банки, играющие значительную роль в финансовой и банковской системе России“.

Впервые в новом пакете санкций ЕС вводит ограничения против нероссийских финансовых организаций, использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Дополнительно вводится запрет на транзакции с несколькими портами и аэропортами на территории России, а также запрет на экспорт самолетов и авиационных технологий для европейских компаний. Также под ограничения попал экспорт игровых консолей. Ранее в ЕС говорили, что их используют для управления беспилотниками.

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