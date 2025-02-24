Премьер-министр Михал 24 февраля находится в Киеве
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал вместе с лидерами ряда других государств в третью годовщину российской агрессии против Украины находится в Киеве.
По словам премьер-министра, Эстония привезла в Киев послание - мы поддерживаем Украину, Украина может рассчитывать на Эстонию, наша поддержка не прекратится, пока продолжается кровавая агрессия. „Эстония и Европа будут поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнут мир на условиях Украины, мы не отступимся, пока Украина не будет освобождена. Важно действовать быстрее и усиливать поддержку Украины“, - добавил он. „В то же время мы должны продолжать ослаблять Россию, усиливать санкции, использовать замороженные активы для поддержки Украины. Эстония видит будущее Украины в Евросоюзе и НАТО“, - сказал Михал.
Премьер-министр Михал примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине начала войны, в церемонии в память павших защитников Украины, встретится с президентом Зеленским и коллегами из других стран. В Киеве пройдет международный саммит в поддержку Украины, на котором также выступит премьер-министр Эстонии.
Помимо премьер-министра Эстонии, в Киеве также находятся главы государств Финляндии, Латвии, Литвы, руководители правительств Канады, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Испании, а также председатель Европейского Совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.