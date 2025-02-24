24.02.2025, 09:14
ФОТО И ВИДЕО | Нарва первой встретила 107-летие Эстонской республики!
Сегодня в Нарве встретили день рождения Эстонской республики торжественным поднятием флага на башне Нарвского замка. Это случилось в 7.18 под звуки гимна. По традиции, приграничный город первым встречает рассвет годовщины независимости.
На месте было около 1000 человек, согласно датчикам Нарвского замка - 949.
С праздником жителей, гостей города и всех эстоноземельцев поздравила мэр Нарвы Катри Райк и региональный министр Пирет Хартман.
По традиции слово взяли пастор Нарвского Евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии Владимир Батухтин и епископ Нарвский и Причудский РПЦ МП Лазарь.
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