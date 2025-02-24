Новости Ида-Вирумаа
24.02.2025, 10:42

„Все ждут весну, а не войну“: как нарвитяне празднуют 24 февраля

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В Нарве церемония поднятия флага собрала, по подсчетам сотрудников и данным датчиков музея, 949 человек. Северный двор Нарвского замка был заполнен полностью. Гимн, поднятие флага, приветственные слова мэра города Катри Райк и министра Пирет Хартман, благословение священнослужителей сменились традиционными танцами. Собравшиеся улыбались, размахивали небольшими флагами, снимали на память праздничное событие, подпевали песням. Репортер RusDelfi поговорил с участниками церемонии.

„Заметно, что с каждым годом приходит все больше людей на церемонию, это приятно“, - говорит Александра, когда люди начинают расходиться из Северного двора Нарвского замка.

У нее традиция с внучкой: каждый год приходить встречать рассвет 24 февраля и так отмечать День независимости Эстонии. „Во-первых, мы живем в Эстонии, я очень переживаю о нашем государстве, как могу, забочусь о нем, - продолжает Александра, ее улыбающаяся внучка, школьница, стоит рядом. - День независимости для меня как своеобразный новый год, он дает надежду, уверенность, что дальше Эстония будет процветать. Как с утра сходим, настроение праздничное сразу становится“.

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