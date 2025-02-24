24.02.2025, 10:42
„Все ждут весну, а не войну“: как нарвитяне празднуют 24 февраля(6)
В Нарве церемония поднятия флага собрала, по подсчетам сотрудников и данным датчиков музея, 949 человек. Северный двор Нарвского замка был заполнен полностью. Гимн, поднятие флага, приветственные слова мэра города Катри Райк и министра Пирет Хартман, благословение священнослужителей сменились традиционными танцами. Собравшиеся улыбались, размахивали небольшими флагами, снимали на память праздничное событие, подпевали песням. Репортер RusDelfi поговорил с участниками церемонии.
„Заметно, что с каждым годом приходит все больше людей на церемонию, это приятно“, - говорит Александра, когда люди начинают расходиться из Северного двора Нарвского замка.
Уже подписаны?