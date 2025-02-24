На выборах в немецкий бундестаг победил блок ХДС/ХСС, второе место — у „Альтернативы для Германии“

Второе место заняла партия „Альтернатива для Германии“ с 20,8% голосов, третье — Социал-демократическая партия (СДПГ) нынешнего канцлера Олафа Шольца с результатом 16,4%. За ней идут „Зеленые“ с 11,6% голосов и Левая партия с 8,7% голосов. Партия „Союз Сары Вагенкнехт“, созданная в 2023 году, набрала 4,9% и не прошла пятипроцентный барьер попадания в парламент.

Таким образом в парламенте ХДС/ХСС займет 208 мест, „Альтернатива для Германии“ — 152 места, Социал-демократическая партия Шольца — 120 мест, „Зеленые“ — 85 мест, „Левые“ — 64 места.

Олаф Шольц еще накануне вечером признал свое поражение на выборах и поздравил лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой. „Я буду стремиться сформировать федеральное правительство, которое будет представлять все население Германии и решать проблемы нашей страны“, — написал сам Мерц.

Также с победой консерваторов поздравил президент США Дональд Трамп, написавший в соцсети TruthSocial, что народ Германии „устал от политики, лишенной здравого смысла, особенно в энергетике и иммиграции, которая преобладала в течение многих лет“.

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