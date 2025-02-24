24.02.2025, 08:21
„Мы все хотим отомстить Эстонии“. Легендарный тренер хочет вернуть веру в литовский баскетбол
ФОТО: | Delfi Meedia
Римас Куртинайтис, возглавивший сборную Литвы по баскетболу в октябре прошлого года, намерен вернуть команде менталитет победителей. Одной из его принципиальных задач является победа над сборной Эстонии.
Литва досрочно вышла из группы, но сохраняет максимальную мотивацию. В пятничном матче команда разгромила Польшу (82:48), а судьба первого места решится в понедельник в игре с Эстонией – у обеих сборных по четыре победы.
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