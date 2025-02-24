Баскетбол
24.02.2025, 08:21

„Мы все хотим отомстить Эстонии“. Легендарный тренер хочет вернуть веру в литовский баскетбол

 
Эстония почти год назад одержала победу над Литвой. Произойдёт ли то же самое в понедельник?
Эстония почти год назад одержала победу над Литвой. Произойдёт ли то же самое в понедельник?
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Римас Куртинайтис, возглавивший сборную Литвы по баскетболу в октябре прошлого года, намерен вернуть команде менталитет победителей. Одной из его принципиальных задач является победа над сборной Эстонии.

Литва досрочно вышла из группы, но сохраняет максимальную мотивацию. В пятничном матче команда разгромила Польшу (82:48), а судьба первого места решится в понедельник в игре с Эстонией – у обеих сборных по четыре победы.

Главный тренер Римас Куртинайтис подчеркнул, что для Литвы важно только первое место:

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