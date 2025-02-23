Спецпосланник Трампа абсолютно уверен: Зеленский очень скоро подпишет соглашение с США по ресурсам

„Я ожидаю, что сделка будет подписана на этой неделе“, — сказал Уиткофф в интервью CNN.

Президент Зеленский „колебался в своем стремлении к этому неделю назад“, сказал Уиткофф, имея в виду отказ украинского президента от первоначального предложения США.

„Президент Трамп послал ему сигнал, и он больше не будет колебаться“, — сказал Уиткофф.

Зеленский осознал, „что мы так много сделали [для Украины]… и я думаю, что вы увидите его [соглашение] подписанным на этой неделе“, — добавил спецпосланник Трампа.

Президент Зеленский ранее на сегодняшней пресс-конференции рассказал, что США предложили ему соглашение, по которому Украина на каждый доллар полученной помощи должна вернуть два.

Президент Украины сказал, что не будет подписывать соглашение, расплачиваться по которому, по его словам, будут „10 поколений украинцев“.

По сведениям газеты The New York Times, Трампа и Уикоффа связывают личные доверительные отношения, отмечает DW. Несколько недель назад Трамп тайно расширил полномочия Уиткоффа за пределы ближневосточного урегулирования и поручил ему открыть канал переговоров с российским руководством по Украине, несмотря на то, что его спецпосланником по Украине и России назначен отставной генерал Кит Келлог, напоминает издание в одной из публикаций.

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