ФОТО | Военные и техника на месте: в центре Таллинна прошла генеральная репетиция военного парада

Подразделения выстроят на площади Вабадузе 24 февраля в 11:00. Парад под командованием главы Сил обороны генерал-майора Андруса Мерило примет президент Алар Карис. За построение войск отвечает главный фельдфебель Сил обороны Энн Адосон.

В параде примут участие 1075 военнослужащих и 47 единиц техники. Будут представлены 40 знамен, 11 рот, 8 взводов и два оркестра – Военный оркестр Эстонии и оркестр Saxon Пярнуской дружины Кайтселийта, а также 4 служебные собаки.

Подробнее: знаменные группы государственного флага Эстонской Республики, Сил обороны, всех видов вооруженных сил, Балтийского колледжа обороны, Центра компетенции НАТО по киберзащите (CCDOE) и штабного элемента НАТО (NFIU), а также Силы специальных операций, Академия Сил обороны, Караульный батальон военной полиции, Куперьяновский батальон, батальон штаба и связи эстонской дивизии, 1-я и 2-я пехотные бригады, Кайтселийт, Найскодукайтсе, Академия МВД и тюремная служба.

Союзники будут представлены знамёнными взводами с подразделениями из Нидерландов, Великобритании, Северной Ирландии, Франции и США.

При благоприятных погодных условиях над военным парадом пролетят различные воздушные суда Эстонии и её союзников. В связи с этим запуск любых дронов и других летательных аппаратов в зоне проведения парада и его окрестностях строго запрещён.

В параде будут задействованы транспортный самолет ВВС Эстонии М28, вертолет Департамента полиции и погранохраны AW139 и патрульный самолет Beechcraft King Air B350, два истребителя голландских союзников F-35, а также два итальянских истребителя Eurofighter и два французских истребителя Rafale.