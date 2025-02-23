Новости Эстонии
23.02.2025, 20:59

Владимир Свет предлагает дать аэропортам право самостоятельно сбивать дроны. Не все спешат с ним согласиться

 
Владимир Свет
Владимир Свет
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия) предлагает дать аэропортам, а также владельцам других объектов критической инфраструктуры право самостоятельно сбивать беспилотники, которые могут представлять опасность.

Сейчас, чтобы обезвредить беспилотник, необходимо присутствие стражей порядка. Причина предлагаемого нововведения - растущая угроза диверсий, передает RusERR.

„Понятно, что если кто-то захочет нанести ощутимый ущерб, то бороться с такими угрозами должны соответствующие структуры. Но если мы говорим о хулиганах, о каких-то провокациях, если мы говорим о таких вмешательствах в деятельность работы аэропорта, которые не требуют много денег, то и бороться с этим надо пропорциональными методами“, - заявил министр инфраструктуры.

Пресс-служба Таллиннского аэропорта сообщила, что несогласованные полеты дронов представляют наибольшую опасность для взлетающих и приземляющихся самолетов.

Однако с их точки зрения, защита воздушного пространства - это задача силовых структур, так как авиационные коридоры выходят за пределы территории аэропорта.

Департамент полиции и погранохраны полностью поддерживает идею Света. А министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) в свою очередь отметил, что эту тему еще предстоит обсудить.

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