Владимир Свет предлагает дать аэропортам право самостоятельно сбивать дроны. Не все спешат с ним согласиться
Министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия) предлагает дать аэропортам, а также владельцам других объектов критической инфраструктуры право самостоятельно сбивать беспилотники, которые могут представлять опасность.
Сейчас, чтобы обезвредить беспилотник, необходимо присутствие стражей порядка. Причина предлагаемого нововведения - растущая угроза диверсий, передает RusERR.
„Понятно, что если кто-то захочет нанести ощутимый ущерб, то бороться с такими угрозами должны соответствующие структуры. Но если мы говорим о хулиганах, о каких-то провокациях, если мы говорим о таких вмешательствах в деятельность работы аэропорта, которые не требуют много денег, то и бороться с этим надо пропорциональными методами“, - заявил министр инфраструктуры.
Пресс-служба Таллиннского аэропорта сообщила, что несогласованные полеты дронов представляют наибольшую опасность для взлетающих и приземляющихся самолетов.
Однако с их точки зрения, защита воздушного пространства - это задача силовых структур, так как авиационные коридоры выходят за пределы территории аэропорта.
Департамент полиции и погранохраны полностью поддерживает идею Света. А министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) в свою очередь отметил, что эту тему еще предстоит обсудить.