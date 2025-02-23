Владимир Свет предлагает дать аэропортам право самостоятельно сбивать дроны. Не все спешат с ним согласиться

„Понятно, что если кто-то захочет нанести ощутимый ущерб, то бороться с такими угрозами должны соответствующие структуры. Но если мы говорим о хулиганах, о каких-то провокациях, если мы говорим о таких вмешательствах в деятельность работы аэропорта, которые не требуют много денег, то и бороться с этим надо пропорциональными методами“, - заявил министр инфраструктуры.