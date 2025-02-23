Парламентские выборы в Германии: обнародованы данные экзитполов. Кто лидирует?(12)
В Германии в воскресенье прошли выборы в Бундестаг. Участки закрылись в 18 часов по местному времени — это 19 часов в по эстонскому. Экзитполлы прогнозируют победу консервативного блока ХДС/ХСС, передает Радио Свободная Европа
Блок ХДС/ХСС Он набрал 29 процентов голосов, по прогнозам телерадиокомпании ARD и 28,5 процента, по прогнозам телеканала ZDF. Этот результат на один-два процента хуже, чем показывали предвыборные рейтинги. Кандидат в канцлеры Фридрих Мерц ранее высказал надежду на возможное улучшение результатов опросов.
На втором месте — правопопулистская партия „Альтернатива для Германии“, получившая 20 процентов голосов, по прогнозам ARD, и 19,5 процента согласно прогнозам ZDF. Это полностью соответствует результатам ранее проводимых социологических опросов. АдГ может показать лучший результат в истории партии, удвоив его по сравнению с выборами 2021 года.
Как ожидалось, Социал-демократическая партия Германии заняла третье место, показав на выборах наихудший результат с начала образования ФРГ. Согласно ARD, она набрала 16 процента голосов, по прогнозам ZDF, 16,5 процента. Многие наблюдатели называют это историческим поражением.
На четвертое место вышла партия „Союз 90-х/Зеленые“, набрав 13,5 процента голосов (ARD) или 12 процентов. Как показывают прогнозы ARD, в Бундестаге войдет еще лишь Левая партия, набравшая 8,5 процента голосов. В этом случае блок ХДС/ХСС и СДПГ смогут образовать правительственную коалицию, которая бы упростила образование правительственного кабинета.
Однако прогнозы ZDF представляют иную картину. Согласно второму каналу немецкого телевидения, в Бундестаг войдет также Свободная демократическая партия и Союз Сары Вагенкнехт. В соответствии с этим прогнозом, они набрали по 5 процентов голосов.
СДПГ поздравила лидера ХДС Мерца с победой уже до закрытия избирательных участков. Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш сообщил, что блок ХДС/ХСС получили задание на формирование правительственного кабинета.
Канцлер Олаф Шольц назвал результат „горьким“ для социал-демократов. Он взял на себя ответственность за поражение партии на выборах.
Социологический институт Infratest dimap оценил явку на выборах в 84 процента. Это самый высокий рейтинг с 1990 года, то есть первых выборов после объединения Германии.
Если консерваторам удастся сформировать правительство, канцлером станет глава ХДС, 69-летний Фридрих Мерц. В программе ХДС/ХСС – усиление экономического роста Германии и налоговые послабления.
Мерц неоднократно призывал увеличить военную помощь Киеву, в том числе предоставить ей крылатые ракеты „Таурус“, поставка которых блокировалась правительством Шольца. Он выступает за достижение справедливого мира для Украины и призвал не снимать вопрос о членстве страны в НАТО.
Кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц призвал к скорейшему формированию правительства, заявив, что „мир нас не ждет“.Это заявление Мерц сделал в воскресенье, после того как стали известны неофициальные предварительные результаты на выборах в Бундестаг, передает DW.
„Мир не ждет нас, и он не ждет долгих коалиционных переговоров и переговоров“, - сказал Мерц, который готовится стать следующим канцлером Германии.
Явка на выборах в бундестаг составила 83%, сообщает ZDF.
Исторически так сложилось, что результаты экзитполов относительно точны, и в следующие часы после окончания голосования прогнозы обычно меняются не сильно, пишет Bloomberg. Предварительные результаты голосования будут известны 24 февраля.
Поскольку абсолютного большинства нет ни у одной из партий, канцлером станет глава партии, которая получит больше всего количество голосов и будет лидировать в правительственной коалиции. Лидеры партий, лидирующих на выборах, вечером 23 февраля дадут совместное интервью, чтобы обсудить перспективы создания коалиции.
По сравнению с результатами выборов 2021 года, АдГ удвоила свой результат, а СДПГ Олафа Шольца впервые в своей истории может стать лишь третьей по силе партией в бундестаге. Партия Шольца показала худший результат за все время своего существования, отмечает „Медуза“.