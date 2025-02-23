Парламентские выборы в Германии: обнародованы данные экзитполов. Кто лидирует?

Блок ХДС/ХСС Он набрал 29 процентов голосов, по прогнозам телерадиокомпании ARD и 28,5 процента, по прогнозам телеканала ZDF. Этот результат на один-два процента хуже, чем показывали предвыборные рейтинги. Кандидат в канцлеры Фридрих Мерц ранее высказал надежду на возможное улучшение результатов опросов.

На втором месте — правопопулистская партия „Альтернатива для Германии“, получившая 20 процентов голосов, по прогнозам ARD, и 19,5 процента согласно прогнозам ZDF. Это полностью соответствует результатам ранее проводимых социологических опросов. АдГ может показать лучший результат в истории партии, удвоив его по сравнению с выборами 2021 года.

Как ожидалось, Социал-демократическая партия Германии заняла третье место, показав на выборах наихудший результат с начала образования ФРГ. Согласно ARD, она набрала 16 процента голосов, по прогнозам ZDF, 16,5 процента. Многие наблюдатели называют это историческим поражением.

На четвертое место вышла партия „Союз 90-х/Зеленые“, набрав 13,5 процента голосов (ARD) или 12 процентов. Как показывают прогнозы ARD, в Бундестаге войдет еще лишь Левая партия, набравшая 8,5 процента голосов. В этом случае блок ХДС/ХСС и СДПГ смогут образовать правительственную коалицию, которая бы упростила образование правительственного кабинета.

Однако прогнозы ZDF представляют иную картину. Согласно второму каналу немецкого телевидения, в Бундестаг войдет также Свободная демократическая партия и Союз Сары Вагенкнехт. В соответствии с этим прогнозом, они набрали по 5 процентов голосов.

СДПГ поздравила лидера ХДС Мерца с победой уже до закрытия избирательных участков. Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш сообщил, что блок ХДС/ХСС получили задание на формирование правительственного кабинета.

Канцлер Олаф Шольц назвал результат „горьким“ для социал-демократов. Он взял на себя ответственность за поражение партии на выборах.