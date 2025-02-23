ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1096-й день) | Великобритания и Франция представят в Вашингтоне Трампу план размещения миротворцев в Украине

В ночь на воскресенье Украину атаковали 267 беспилотников и три баллистические ракеты „Искандер“. Это рекордный показатель с февраля 2022 года, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, в общей сложности были задействованы 138 ударных БПЛА типа „Шахед“, а также беспилотники-имитаторы. Российские беспилотники атаковали сегодня ночью Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Кировоградскую, Житомирскую, Хмельницкую, Ровенскую, Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области, сообщили Воздушные силы Украины. Системы ПВО сбили 138 дронов, еще 119 не достигли целей, уточнили украинские военные. Там добавили, что в результате атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская и Запорожская области.

Количество пострадавших от ракетной атаки по Кривому Рогу, совершенной РФ в субботу поздно вечером, увеличилось до 5 человек - ранения получили четыре женщины и мужчина. В больнице остаются три человека. Одна из пациенток в тяжелом состоянии. По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие. ГСЧС Украины сообщало о трех пострадавших. По их данным, один из них, мужчина, скончался по дороге в больницу. Под ночной обстрел попал храм первомученика и архидиакона Стефана Украинской православной церкви, уточняет „РБК-Украина“. Настоятель храма заявил местным СМИ, что одна из ракет попала прямо в здание церкви, и восстановлению она не подлежит.

В субботу поздно вечером Киев подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков беспилотников в различных районах города были повреждены дома, автомобили и возникли пожары.

Миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X опроверг сообщение агентства Reuters об обсуждении отключения Украины от спутникового интернета Starlink. Ранее Reuters сообщил со ссылкой на свои источники, что вопрос об этом был поднят американскими переговорщиками после того, как Украина отказалась подписывать первоначальный вариант соглашения по редкоземельных металлам с Вашингтоном. „Это неправда. Reuters лжет“, — написал соратник Трампа и глава созданного им департамента эффективности правительства США Илон Маск в X.

США намерены заключить соглашение с Украиной не только о редкоземельных металлах, но и о других ресурсах, чтобы вернуть свои деньги, заявил в субботу президент Дональд Трамп на конференции консервативных политиков, журналистов, законодателей (CPAC) в Мэриленде. По словам Трампа, США нужны эти ресурсы, чтобы „постараться вернуть вложенные в Украину деньги“, поскольку европейские страны оказывали помощь Украине в форме кредитов, тогда как США — безвозмездно. „Я имею дело с президентом Зеленским, я имею дело с президентом Путиным — я пытаюсь вернуть деньги или обеспечить их сохранность“, — сказал Трамп. „Потому что Европа дала 100 млрд долларов, США дали 350 млрд долларов, потому что у нас был глупый, некомпетентный президент и администрация. Но вот что еще хуже: Европа дала их в виде кредита, так что они получат свои деньги обратно. Мы не получили ничего, поэтому я хочу, чтобы они дали нам хоть что-то за все те деньги, которые мы вложили, и я пытаюсь уладить войну и покончить со всеми этими смертями“, — продолжил американский президент. „Поэтому мы просим редкоземельные металлы, и нефть, и всё, что сможем получить. […] Мы вернем наши деньги, потому что это несправедливо. Это просто нечестно“, — сказал Трамп,

Украина выступила против требований США о создании фонда в размере 500 млрд долларов, который должен стать частью сделки по редкоземельных металлам, пишет Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров. Украина считает, что реальная сумма в пять раз меньше и составляет более 90 млрд долларов, сказал собеседник агентства. Другим камнем преткновения в переговорах о редкоземельных металлах является отсутствие гарантий со стороны США в отношении будущей военной и финансовой помощи, сказал собеседник Bloomberg.

Великобритания и Франция представят Трампу план размещения миротворцев в Украине. Лондон и Париж разрабатывают план по размещению до 30 тыс. европейских миротворцев в Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников. Успех предложения зависит прежде всего от того, согласится ли Дональд Трамп оказать ограниченную поддержку для защиты европейских войск в Украине. Первоначальное предложение будет представлено президенту США в ближайшие несколько дней, когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проведут переговоры с Трампом в Белом доме, пишет Wall Street Journal. План не требует от США развертывания собственных сил на территории Украины. США могли бы задействовать системы ПВО в соседних странах, а также привести в готовность военно-воздушные силы, базирующиеся за пределами Украины на случай угрозы европейским войскам со стороны России. По словам собеседников издания, без поддержки президента США европейский план по отправке миротворцев будет трудно реализовать. Предварительно, по этому плану британские и французские войска, вместе с военно-морскими силами и авиацией, должны будут сформировать костяк так называемых сил обеспечения. В их задачу войдет не размещение вдоль линии фронта на востоке, а защита инфраструктуры, городов и портов в Черном море.

На временно оккупированных Россией территориях Украины находятся полезные ископаемые на сумму около 350 млрд долларов. Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко во время форума „Украина. Год 2025“. По ее словам, среди этих полезных ископаемых есть и критически важные для страны. Накануне Дональд Трамп заявил, что США намерены заключить соглашение с Украиной не только о редкоземельных металлах, но и о других ресурсах. По его словам, США нужны эти ресурсы, чтобы „постараться вернуть вложенные в Украину деньги“.

Президент Зеленский на воскресной пресс-конференции заявил о готовности уйти со своего поста в обмен на мир для Украины. Как пишет „РБК-Украина“, Зеленского спросили, готов ли он покинуть пост президента. На это он ответил, что готов оставить должность в обмен на мир. „Если мир для Украины, и если вам это очень нужно, чтобы я оставил свой пост — я готов. Второй вопрос — могу поменять это на НАТО, если есть такие условия, сразу, чтобы долго об этом не говорить“, — ответил Зеленский журналисту. По его словам, сейчас он сосредоточен на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет, и не собирается оставаться у власти десятилетиями. „Я считаю, что НАТО — самый дешевый вариант, и это правда. В любом случае, независимо от того, кто это поддерживает или нет, эта тема есть на столе. И в рамках гарантий безопасности и переговоров она также будет присутствовать. Я не знаю, чем закончатся эти переговоры, но этот вопрос точно будет обсуждаться“, — сказал Зеленский. Зеленский напомнил, что был законно избран на выборах. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который назвал его „диктатором без выборов“. „Я бы не назвал эти слова в свой адрес от Трампа комплиментами. Я понимаю это, но почему обижаться. Обижался бы на слово диктатор тот, кто есть диктатор. Ну, что же сделаешь, будем как-то жить с США. Диктаторами точно не будем. Просто не интересно. Я законно избранный президент, не через какую-то силу пришел к власти. Меня выбрали 73%“, — сказал Зеленский (цитата по „РБК-Украина“). По словам Зеленского, выборы в Украине пройдут после отмены военного положения.

Вопрос проведения выборов — это формат давления на Украину, поскольку до сих пор остается непонятным, как они должны проходить в зоне боевых действий или, заявил Зеленский во время пресс-конференции. „Как люди будут голосовать на войне? Как будут голосовать люди на фронте, если они не могут вернуться домой? Я не понимаю, как это возможно. Кроме того, что все это вне украинского законодательства, вне конституционных историй, и так далее. Но что важно — безопасность. Как будут голосовать военные? Никак. Как нормально голосовать?“, — сказал Зеленский. „Каково будет голосование в Сумской области? Просто таков вопрос. Как будет проходить голосование в Харьковской области? Что будет с Купянском? Там людей вывозят. Как это будет происходить? Что будут делать люди за границей? Как приготовить инфраструктуру? Где наблюдатели? Они приедут на фронт? Какое количество их приедет? Просто в Сумской, Харьковской области, в Краматорске, в Покровске хотят наблюдатели?“, — этот ответ Зеленского вызвал смех в зале. „Нет, я серьезно. Или мы должны решить, что вот такой километраж от боевых действий там это не проходит. То есть там живут люди, пусть не голосуют, у нас такой мир […] Это ведь неправильно. Как можно признать выборы, на которых не будет голосовать половина населения? А что делать с временно оккупированными территориями? Что там будут делать люди, как они будут голосовать? Ок, мы не можем пока забрать наши территории, но как они приедут сюда? Во время боевых действий — как они уедут, кто их выпустит?“, — продолжил украинский президент.

Зеленский также рассказал, что США предложили ему соглашение, по которому Украина на каждый доллар полученной помощи должна вернуть два. Президент Украины сказал, что не будет подписывать соглашение, расплачиваться по которому, по его словам, будут „10 поколений украинцев“. Он также прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон выделил Украине 350 млрд долларов, но ничего не получил взамен. Зеленский сказал, что США выделили Киеву 100 млрд долларов — и в виде грантов, а не кредита. Поэтому он не готов признавать долг перед Вашингтоном. Зеленский также сказал, что в проектах соглашения с США пока нет речи о предоставлении гарантий безопасности, но он надеется обсудить их с Трампом. Среди возможных условий обеспечения безопасности Украины Зеленский назвал членство страны в Евросоюзе и финансирование украинской армии численностью не менее 800 тыс. человек.