Экономика
23.02.2025, 18:05

С 1 марта Elron изменит цены на билеты в поездах

 
RusDelfi
Поезд Elron
Поезд Elron
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Компания Elron, осуществляющая в Эстонии пассажирские железнодорожные перевозки, в воскресенье сообщила, что с 1 марта изменит цены на билеты.

„При формировании цен мы будем больше исходить из спроса и, по возможности, предлагать поездки в непиковые часы по более выгодным ценам, - сказал председатель правления Elron Лаури Бетлем. - Важное изменение заключается в том, что наилучшие предложения по ценам можно найти только в электронных каналах Elron при предварительной покупке. В поезде билеты всегда можно купить соответственно установленному тарифу“.

Изменение цен, вступающее в силу в марте, находится в диапазоне от -16% (снижение цен) до +23% (повышение цен).

„Мы также уделили внимание тому, чтобы цены на дальние поездки были бы доступными. Например, билеты на маршруты Таллинн - Валга и Таллинн - Койдула станут дешевле“, - добавил Бетлем.

С 1 марта изменятся цены на пригородных линиях в 1-й зоне (Таллинн - Пяэскюла, Таллинн - Лаагри, Таллинн - Валдеку, Таллинн - Вессе): полный билет при покупке заранее через электронные каналы будет стоить 2 евро (в 2024 году - 1,80 евро). В зонах II - V (Вессе - Тапа, Валдеку - Рапла, Лаагри - Турба, Лаагри - Кейла, Лаагри - Палдиски, Лаагри - Клоогаранна) и между зонами цена останется прежней. Билет 1-й зоны при покупке в поезде будет стоить 2,10 евро.

Изменение цен, по сообщению Elron, обусловлено как ростом расходов Eesti Raudtee в 2025 году на инфраструктуру, так и увеличением цен на товары и услуги, необходимые для пассажирских железнодорожных перевозок.

Напомним, что право на 30-процентную скидку имеют:

  • лица в возрасте до 19 лет

  • ученики

  • студенты

  • пенсионеры

  • лица с частичной или отсутствующей трудоспособностью

  • лица в возрасте 65 лет и старше

  • лица со средней или тяжёлой инвалидностью в возрасте 17 лет и старше

  • сопровождающий лица с инвалидностью в возрасте до 16 лет (включительно)

  • сопровождающий лица с глубокой инвалидностью

Льготы не действуют в 1-м классе поезда. Человек с правом на использование льготного билета должен купить полный билет для поездки в первом классе.

Право на бесплатный проезд в поездах имеют:

  • дети в возрасте до 7 лет;

  • лица с ограниченными возможностями здоровья до 16 лет (включительно);

  • лица с глубокой инвалидностью;

  • лица с тяжелым нарушением зрения;

  • лица, которое сопровождает человека с глубоким или тяжелым нарушением зрения.

Право на бесплатный проезд или на проезд с льготным билетом (разовый льготный билет, проездной льготный билет, дневной льготный билет, льготный билет на 30 дней, единый льготный билет на 30 дней) действует при наличии подтверждающего льготу документа.

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