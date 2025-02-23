С 1 марта Elron изменит цены на билеты в поездах

„При формировании цен мы будем больше исходить из спроса и, по возможности, предлагать поездки в непиковые часы по более выгодным ценам, - сказал председатель правления Elron Лаури Бетлем. - Важное изменение заключается в том, что наилучшие предложения по ценам можно найти только в электронных каналах Elron при предварительной покупке. В поезде билеты всегда можно купить соответственно установленному тарифу“.

Изменение цен, вступающее в силу в марте, находится в диапазоне от -16% (снижение цен) до +23% (повышение цен).

„Мы также уделили внимание тому, чтобы цены на дальние поездки были бы доступными. Например, билеты на маршруты Таллинн - Валга и Таллинн - Койдула станут дешевле“, - добавил Бетлем.

С 1 марта изменятся цены на пригородных линиях в 1-й зоне (Таллинн - Пяэскюла, Таллинн - Лаагри, Таллинн - Валдеку, Таллинн - Вессе): полный билет при покупке заранее через электронные каналы будет стоить 2 евро (в 2024 году - 1,80 евро). В зонах II - V (Вессе - Тапа, Валдеку - Рапла, Лаагри - Турба, Лаагри - Кейла, Лаагри - Палдиски, Лаагри - Клоогаранна) и между зонами цена останется прежней. Билет 1-й зоны при покупке в поезде будет стоить 2,10 евро.

Изменение цен, по сообщению Elron, обусловлено как ростом расходов Eesti Raudtee в 2025 году на инфраструктуру, так и увеличением цен на товары и услуги, необходимые для пассажирских железнодорожных перевозок.

Напомним, что право на 30-процентную скидку имеют:

лица в возрасте до 19 лет

ученики

студенты

пенсионеры

лица с частичной или отсутствующей трудоспособностью

лица в возрасте 65 лет и старше

лица со средней или тяжёлой инвалидностью в возрасте 17 лет и старше

сопровождающий лица с инвалидностью в возрасте до 16 лет (включительно)

сопровождающий лица с глубокой инвалидностью

Льготы не действуют в 1-м классе поезда. Человек с правом на использование льготного билета должен купить полный билет для поездки в первом классе.

Право на бесплатный проезд в поездах имеют: