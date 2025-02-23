СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Жители Литвы жалуются на стоимость шоколада Milka. Но наш Kalev еще дороже

В Литве активно обсуждают высокую цену на шоколад Milka — 270-граммовая плитка там стоит уже более 6 евро (25,15 евро за килограмм), пишет литовский портал Delfi.

В эстонском интернет-магазине Rimi большая плитка шоколада Milka стоит 5,79 евро. Поскольку плитки бывают разного размера, цены за килограмм варьируются. В случае 276-граммовой плитки цена за килограмм составляет 20,98 евро, 300-граммовой - 19,30 и 250-граммовой - 23,16 евро.

В интернет-магазине Prisma шоколад Milka доступен по 2,69 евро за 100-граммовую плитку и 5,99 - за большую.

В Германии большая Milka, по данным латвийского Delfi, стоит 3,89 евро, в 4,64 евро плитка аналогичного размера обойдется в Нидерландах.

Сколько стоит шоколад?

Если сравнить цены на шоколад в эстонских магазинах, то окажется, что Milka - не самая дорогая марка. Цена 100-граммовой плитки шоколада Kalev в интернет-магазине Rimi составляет 2,39 евро (23,90 евро за килограмм). Большие плитки доступны по 4,99 евро, или 24,95 евро за килограмм.

200-граммовую плитку Karl Fazer также можно приобрести за 4,99 евро.

100-граммовый молочный шоколад Poesia при этом стоит 0,69 евро. А один из самых дорогих – Pergale: 85-граммовая плитка стоит 3,25 евро (38,24 евро за килограмм).

В интернет-магазине Prisma 200-граммовый Fazer стоит на 2 евро меньше, или 2,99 евро (цена за килограмм – 14,95).

За большую 300-граммовую плитку Kalev придется заплатить 6,99 евро (23,30 евро за килограмм).

Но есть и более дешевые варианты. 100-граммовая плитка темного шоколада X-tra стоит 70 центов, а молочного - 79 центов. 100-граммовая плитка шоколада собственной марки Coop стоит 1,05 евро.

По данным литовского Delfi, с начала года цены на сырье какао-бобов на мировых рынках выросли на 114% и охватили все продукты, содержащие какао — шоколад, конфеты, свежие и замороженные кулинарные изделия, мороженое с глазурью, творог. „Цены на отдельных рынках зависят от контрактов каждого производителя с партнерами, региональной стратегии и размера рынка. Это напрямую влияет на закупочные цены“, — отметила Гинтаре Китове, руководитель отдела коммуникаций литовской розничной сети Iki. По словам Китове, динамика цен на рынках сырья постоянно отслеживается и ведутся переговоры с поставщиками.

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