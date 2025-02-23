Зеленский: „Я готов оставить свой пост, если это принесет мир для Украины или членство в НАТО“
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить занимаемую должность ради мира в стране. Его слова приводит „Медуза“ со ссылкой на „Украинскую правду“.
„Я готов оставить свой пост, если это будет означать мир для Украины. Или поменять пост на НАТО, я не собираюсь быть у власти десятилетия“, — заявил Зеленский, выступая 23 февраля на пресс-конференции на форуме „Украина. Год 2025“ в Киеве.
Зеленский напомнил, что был законно избран на выборах. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который назвал его „диктатором без выборов“.
„Я бы не назвал эти слова в свой адрес от Трампа комплиментами. Я понимаю это, но почему обижаться. Обижался бы на слово диктатор тот, кто есть диктатор. Ну, что же сделаешь, будем как-то жить с США. Диктаторами точно не будем. Просто не интересно. Я законно избранный президент, не через какую-то силу пришел к власти. Меня выбрали 73%“, — сказал Зеленский (цитата по „РБК-Украина“).
По словам Зеленского, выборы в Украине пройдут после отмены военного положения.
Вопрос проведения выборов — это формат давления на Украину, поскольку до сих пор остается непонятным, как они должны проходить в зоне боевых действий или, например, на оккупированных территориях, и как их провести безопасно и легитимно, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
„Как люди будут голосовать на войне? Как будут голосовать люди на фронте, если они не могут вернуться домой? Я не понимаю, как это возможно. Кроме того, что все это вне украинского законодательства, вне конституционных историй, и так далее. Но что важно — безопасность. Как будут голосовать военные? Никак. Как нормально голосовать?“, — приводит слова Зеленского Би-би-си.
„Каково будет голосование в Сумской области? Просто таков вопрос. Как будет проходить голосование в Харьковской области? Что будет с Купянском? Там людей вывозят. Как это будет происходить? Что будут делать люди за границей? Как приготовить инфраструктуру? Где наблюдатели? Они приедут на фронт? Какое количество их приедет? Просто в Сумской, Харьковской области, в Краматорске, в Покровске хотят наблюдатели?“, — этот ответ Зеленского вызвал смех в зале.
„Нет, я серьезно. Или мы должны решить, что вот такой километраж от боевых действий там это не проходит. То есть там живут люди, пусть не голосуют, у нас такой мир […] Это ведь неправильно. Как можно признать выборы, на которых не будет голосовать половина населения? А что делать с временно оккупированными территориями? Что там будут делать люди, как они будут голосовать? Ок, мы не можем пока забрать наши территории, но как они приедут сюда? Во время боевых действий — как они уедут, кто их выпустит?“, — продолжил украинский президент.
Владимир Зеленский заявил, что ему доверяют 65% украинцев, а не 4%, как об этом ранее говорил Дональд Трамп. Он добавил, что информация о тотальном недоверии — это „нарративы россиян“.
„4% и 65% — это серьезная разница. Я считаю, что это не ошибка, а серьезная дезинформация, которая имеет влияние“, — добавил Зеленский.
„Поэтому я и сказал, что это дезинформационная атака. Я не сказал, что это президент Трамп. Я просто сказал, что у него есть те или иные источники. И я считаю, что нужно обратить внимание на приоритет. Таким приоритетом я считаю прямой диалог со мной“, — сказал президент Украины.
„То есть все это — 4%, 500 млрд, „диктатор“, выборы и т. д. — все это опасные шаги по ослаблению Украины, общественному мнению в Украине и общественному мнению у стран-наших партнеров и людей. Потому что наши партнеры смотрят как социум, поддерживает ли он Украину или нет. Если социология показывает, что европейцы, американцы поддерживают Украину, то лидеры поддерживают Украину. Если лидеры начинают говорить теми или иными словами, некорректными, по моему мнению, цифрами, то это оказывает влияние на общественное мнение. Потому я и реагирую. Я реагирую не просто на слова президента США, я реагирую на этот сигнал, идущий от Америки. Я считал его опасным“, — объяснил Зеленский.
Президент США Дональд Трамп ранее в феврале потребовал, чтобы в Украине провели новые выборы президента.
Выборы президента Украины должны были пройти в апреле 2024 года, но Конституция Украины запрещает проводить избирательные кампании во время войны.
Как отмечает DW, президент Украины также прокомментировал требования Вашингтона заключить сделку о редкоземельных ресурсах, в которой, предположительно, значатся обязательства Киева выплатить США эквивалент 500 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп объясняет такую сумму тем, что Вашингтон якобы предоставил Украине как минимум 350 млрд долларов помощи и хочет компенсировать ее.
„При всем уважении к партнерам мы не признаем долг в 500 млрд долларов“, - заявил Зеленский. Он отметил, что, по данным Киева, речь идет только о 100 млрд помощи. Кроме того, согласно договоренностям с Джо Байденом, помощь в этом размере была предоставлена Украине как грант, а не как сумма в долг, подчеркнул Зеленский.