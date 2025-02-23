Зеленский: „Я готов оставить свой пост, если это принесет мир для Украины или членство в НАТО“

„Я готов оставить свой пост, если это будет означать мир для Украины. Или поменять пост на НАТО, я не собираюсь быть у власти десятилетия“, — заявил Зеленский, выступая 23 февраля на пресс-конференции на форуме „Украина. Год 2025“ в Киеве.

Зеленский напомнил, что был законно избран на выборах. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который назвал его „диктатором без выборов“.

„Я бы не назвал эти слова в свой адрес от Трампа комплиментами. Я понимаю это, но почему обижаться. Обижался бы на слово диктатор тот, кто есть диктатор. Ну, что же сделаешь, будем как-то жить с США. Диктаторами точно не будем. Просто не интересно. Я законно избранный президент, не через какую-то силу пришел к власти. Меня выбрали 73%“, — сказал Зеленский (цитата по „РБК-Украина“).

По словам Зеленского, выборы в Украине пройдут после отмены военного положения.

Вопрос проведения выборов — это формат давления на Украину, поскольку до сих пор остается непонятным, как они должны проходить в зоне боевых действий или, например, на оккупированных территориях, и как их провести безопасно и легитимно, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

„Как люди будут голосовать на войне? Как будут голосовать люди на фронте, если они не могут вернуться домой? Я не понимаю, как это возможно. Кроме того, что все это вне украинского законодательства, вне конституционных историй, и так далее. Но что важно — безопасность. Как будут голосовать военные? Никак. Как нормально голосовать?“, — приводит слова Зеленского Би-би-си.

„Каково будет голосование в Сумской области? Просто таков вопрос. Как будет проходить голосование в Харьковской области? Что будет с Купянском? Там людей вывозят. Как это будет происходить? Что будут делать люди за границей? Как приготовить инфраструктуру? Где наблюдатели? Они приедут на фронт? Какое количество их приедет? Просто в Сумской, Харьковской области, в Краматорске, в Покровске хотят наблюдатели?“, — этот ответ Зеленского вызвал смех в зале.