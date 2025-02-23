Российского политзаключенного номинировали на Нобелевскую премию мира

Горинов стал первым россиянином, кого приговорили к реальному сроку по статье о „фейках“ о российской армии - ему дали 7 лет. В 2023 году на него завели новое дело - „об оправдании терроризма“ из-за разговора с другим заключенным - и присудили еще три года колонии строгого режима. „Случай Горинова показывает, как далеко российский режим готов зайти в преследовании несогласных. Он не представлял собой угрозы, но стал первым преследуемым за антивоенное высказывание. Потому что цель режима - запугать всех, кто на свободе и кто в заключении, - а если туда попадаешь, то шансов выйти мало“, - констатирует в разговоре с DW подписавшая письмо профессор стратегии Национального военного колледжа США Мария Омеличева. Она напоминает, что сейчас 63-летний Горинов „зависит от милости тюремщиков“.

„Он представляет гражданское сопротивление в России, показывает мужество всех тех, кто все равно высказывается, зная, как это опасно. Он назвал войну войной, таких смелых людей в России много, и он видный представитель этой группы. Своим обращением мы хотим послать сигнал: такие люди есть в России, и режим по ним серьезно бьет“, - сказал DW один из подписантов письма, профессор экономики Оксфордского университета, эксперт по РФ, Восточной Европе и Евразии Михаэль Рохлиц (Michael Rochlitz).

Алексей Горинов находится в заключении почти три года. В марте 2022 года, будучи муниципальным депутатом Красносельского района Москвы, на заседании с коллегами высказался резко против предложенных ими мероприятий для детей. Он заявил, что все это будет выглядеть как „пир во время чумы“ и что в Украине в это время из-за войны гибнут дети. „Я считаю, что все усилия гражданского общества должны быть направлены на прекращение войны и вывод российских войск с территории Украины“, - сказал тогда Горинов.

По мнению авторов, все российские граждане, отбывающие сроки в тюрьмах режима Путина за открыто выраженное требование мира, заслуживают Нобелевской премии мира: „Горинов, как наиболее известный и авторитетный политический заключенный, лучше всего представляет это антивоенное движение в неволе перед международным сообществом“.

Более 20 европейских и американских ученых подписали письмо в Норвежский Нобелевский институт, в котором выдвигают политзаключенного Алексея Горинова на премию мира. „Он сознательно пожертвовал своей свободой, не сумев молчать перед лицом преступлений против человечности“, - сказано в тексте письма, которое есть в распоряжении редакции.

Михаэль Рохлиц выразил надежду, что в этом году Нобелевскую премию мира разделят между Гориновым и несколькими инициативами. „У Нобелевского комитета есть моральный авторитет, моральная власть - как и у самой премии мира, даже в России и даже среди сторонников войны. Премия была бы важна для него лично, для других заключенных в России, которые попали в тюрьму из-за того, что высказались против режима. Но это, возможно, поможет и достучаться до людей в самой России, и в целом привлечь внимание к продолжающейся войне в Украине“, - считает Рохлиц.

Нобелевской премией награждают людей и организации, которые внесли выдающийся вклад в дело мира. Номинировать кого-либо на эту награду могут только, например, бывшие лауреаты этой премии, члены парламентов и правительств разных стран, ректоры университетов, профессора социальных наук, истории, философии, права и теологии. В 2024 году на Нобелевскую премию мира были выдвинуты 286 кандидатов, в 2023 - 351 кандидат.

Мария Омеличева разделяет эту позицию: „Есть много россиян, которые рискнули своей карьерой, своим благополучием, кто был заключен под стражу или был вынужден уехать, потому что выступил против войны и режима“. По ее словам, важно признавать россиян, которые, жертвуя собой, борются за суверенитет Украины.

Он провел 48 часов в одиночной камере, его заставляли убирать снег и делать упражнения на морозе, несмотря на то, что у него нет части легкого и хронический бронхит, долго отказывали ему в лечении и лекарствах, запрещали общаться с другими заключенными, ограничивали встречи с родными и получение писем. „С одной стороны, мы пытаемся поддержать самого Горинова, который находится в тяжелых условиях в заключении. С другой, мы продолжаем привлекать внимание к большому числу политических заключенных в России и к сложившейся ситуации. Многие устали от нее, но именно этого Путин и хочет - чтобы мы закрыли глаза на то, что происходит. Мы не хотим этого допустить“, - говорит Михаэль Рохлиц.

Еще один подписант письма - доцент политологии в Университете Джорджа Вашингтона Дэвид Саконьи - называет дела против Горинова „позором для российского правительства“. „Право высказать свое мнение - одно из самых важных для человека. Это несправедливо, что он подвергается пыткам, он этого не заслуживает“, - уверен ученый.

Саконьи также надеется, что номинация привлечет внимание к делу Горинова: „Я думаю, много европейцев и американцев не знают о нем. Наверняка некоторые думают, что все российские граждане поддерживают войну против Украины, но есть столько примеров тому, что люди жертвуют своей жизнью и свободой, чтобы выступить против государства. Они подвергаются репрессиям, о них надо знать“.

„Физически Горинов болеет, но морально бодр и настроен упрямо“, - сказал DW юрист Михаил Беньяш. Ему и принадлежит идея о номинации Горинова на Нобелевскую премию мира. „Он с риском для своей жизни и судьбы защищает идеи мира. Номинация должна помочь ему: может быть, с ним будет мягче обращаться администрация колонии. И Нобелевскому лауреату в тюрьме не место, Путину стало бы не особо приятно держать его в заключении“, - уверен Беньяш.

Горинов не хотел „бежать из России“

„Состояние здоровья у него точно не может быть лучше, чем было“, - говорит в беседе с DW бывшая коллега Горинова, также бывший муниципальный депутат Красносельского района Елена Котеночкина. По ее словам, с самых первых дней заключения Горинову создают невыносимые условия,чтобы он перестал высказываться на суде, в интервью, в письмах: „У него часто отнимают теплое одеяло, его письма, ему часто отказывают в лечении и в визитах родственников. Передавать лекарства стало еще труднее из-за нового уголовного срока - у него ужесточается режим, и теперь контакты с близкими и передачи будут осложнены“.

Котеночкина в марте 2022 года поддержала выступление Горинова, из-за чего тоже попала под следствие. Тогда она уехала из России, надеясь скоро вернуться, но позднее передумала - когда узнала об аресте Горинова и о возбуждении уголовного дела о „фейках“ и против нее самой. Впоследствии суд заочно приговорил ее к 7,5 годам. Котеночкина вспоминает: „Я говорила ему, что скорее всего за нами придут. Он отвечал: „Не хочу бежать из России, пусть они бегут отсюда“.

В своем обращении в конце 2024 года он написал: „Уходящий год вместо мира принес новые человеческие жертвы, страдания и разрушения как для Украины, так и для России… Но есть еще наша внутренняя свобода, наши убеждения, круг близких людей и отношения с ними - все то, что наполняет нас и делает людьми“. Алексей Горинов во всех своих последних словах в суде выступает с призывом остановить войну.

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