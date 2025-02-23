„Мы не собираемся открывать границу. Мы знаем, что у России есть стремление продолжать направлять потоки мигрантов в Финляндию сразу же“, – заявил Хяккянен в интервью газете Keskisuomalainen .

Ранее в беседе с той же газетой посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов предложил открыть границу. Хаккянен отметил, что слова и действия России расходятся.

„Мы вынуждены серьезно относиться к вопросам общей безопасности. Независимо от того, идет ли речь о безопасности границ, кабелей или сделках с недвижимостью, мы должны ужесточать контроль в этих сферах“, – считает финский министр обороны.

По словам Антти Хяккянена, Россия склонна приукрашивать свои действия, несмотря на то, что именно она стала причиной разрыва отношений с соседями.

„Они нападали на Чечню, Грузию, Крым, а затем полномасштабно на Украину. Россия убила и ранила сотни тысяч людей и захватила значительную часть территории своего соседа“, – отметил министр обороны Финляндии.

Он утверждает, что если Россия действительно стремится к взаимодействию с соседями, ей необходимо сначала изменить свое поведение. В текущей ситуации Россия не может рассчитывать на продолжение туризма и торговли.

„Первым шагом к улучшению отношений было бы прекращение Россией военных действий на территории Украины и уход с захваченных территорий. Пока нападение продолжается, трудно забыть то, что Россия сделала за последние три года“, – сказал Хяккянен в интервью Keskisuomalainen. Он также обвинил Россию в лицемерии, заметив, что та не осознает, что на данный момент официальный диалог между странами может касаться главным образом приграничного сотрудничества и работы посольств.

„Доверие утрачено, потому что Россия напала на Украину и выдвинула ультиматумы всей Европе“, – считает Хяккянен.