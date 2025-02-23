Экономика
23.02.2025, 14:48

Почтовое предприятие Omniva прекращает оказание услуги международных денежных переводов

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RusDelfi
Почтовое отделение Omniva
Почтовое отделение Omniva
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В течение 2025 года государственное предприятие Omniva постепенно прекратит оказание в своих почтовых отделениях услуги по осуществлению быстрый международных денежных переводов, сообщает официальный сайт компании.

Причины для такого шага две: спрос на услугу к сегодняшнему дню стал низким, и к тому же она несет в себе риск отмывания денег.

Поэтому с 30 марта 2025 года Omniva будет предлагать оформление переводов Western Union только в почтовом отделении Раквере. А к ноябрю 2025 года оказание этой услуги вообще в Эстонии прекратится.

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