23.02.2025, 14:48
Почтовое предприятие Omniva прекращает оказание услуги международных денежных переводов(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
В течение 2025 года государственное предприятие Omniva постепенно прекратит оказание в своих почтовых отделениях услуги по осуществлению быстрый международных денежных переводов, сообщает официальный сайт компании.
Причины для такого шага две: спрос на услугу к сегодняшнему дню стал низким, и к тому же она несет в себе риск отмывания денег.
Поэтому с 30 марта 2025 года Omniva будет предлагать оформление переводов Western Union только в почтовом отделении Раквере. А к ноябрю 2025 года оказание этой услуги вообще в Эстонии прекратится.