Bloomberg: Украина отвергла условия нового соглашения с США по добыче полезных ископаемых

Предполагалось, что этот фонд компенсирует помощь США, предоставленную Украине с начала российского вторжения. При этом Украина утверждает, что фактическая сумма американской помощи примерно в пять раз меньше и составляет более 90 миллиардов долларов.

Собеседник агентства рассказал, что еще одним камнем преткновения на переговорах стало то, что США не предложили никаких гарантий относительно будущей военной и финансовой помощи.

Radio NV со ссылкой на источники пишет, что Украина передала США свои предложения по соглашению – предлагается уменьшить размер фонда до 100 миллиардов долларов. По данным собеседников издания, украинские чиновники передали свои предложения спецпредставителю США по вопросам Украины и России Киту Келлогу, который сейчас направляется обратно в Соединенные Штаты.

Накануне газета The New York Times сообщила, что Украина получила от США новый вариант соглашения, но некоторые условия в нем оказались даже жестче, чем в предыдущем варианте, который в Киеве назвали обременительным. Условия соглашения требуют от Украины отказаться от половины своих доходов от природных ресурсов, включая полезные ископаемые, газ и нефть, а также от доходов от портов и другой инфраструктуры.

В новом документе говорится, что доходы от ресурсов Украины будут направляться в фонд, в котором Соединенным Штатам будет принадлежать 100-процентная финансовая доля, а Украина будет вносить свой вклад в этот фонд до тех пор, пока он не достигнет 500 миллиардов.

После вступления в должность президента США в январе Дональд Трамп резко изменил подход к решению вопросов внешней политики, предприняв дипломатические шаги навстречу Кремлю и одновременно потребовав от Украины предоставить свои природные ресурсы, в том числе редкоземельные металлы, чтобы компенсировать военную помощь, полученную от предыдущей американской администрации во главе с Джо Байденом.

Украина согласилась на перспективу партнёрства с США по своим природным запасам, чтобы убедить Трампа предоставить дополнительную поддержку её военным усилиям. Президент Владимир Зеленский также добивается гарантий безопасности для Украины, но это условие, как следует из поступающих сообщений о сделке, пока не соблюдено.

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