В американский Сенат внесен законопроект о выходе США из ООН

Документ опубликован на сайте одного из авторов инициативы, главы комитета по энергетике Майка Ли, представляющего Юту. Соавторами выступили сенаторы Марша Блэкбери от Теннеси, Рик Скотт от Флориды, Чип Рой от Техаса и Майк Роджерс от Мичигана.

„Президент должен полностью прекратить членство США в ООН, а также во всех органах, специализированных агентствах, комиссиях и любых других ведомствах, официально относящихся к ООН“, — говорится в тексте законопроекта. Инициатива также предполагает запрет на повторное присоединении к организации без одобрения Сената и отказ США от участия в миротворческих миссиях ООН. В комментарии Fox News Ли назвал законопроект ответом на „годы бесконтрольной бюрократической экспансии и финансовых злоупотреблений со стороны ООН за счет американских налогоплательщиков“. По его словам, организация „превратилась в платформу для тиранов и место для нападок на США и их союзников“, поэтому Вашингтон „должен прекратить за это платить“. В свою очередь Рой подчеркнул, что ООН „на протяжении десятилетий не могла предотвратить войны, геноциды, нарушения прав человека и даже пандемии“, несмотря „на все деньги и внимание“.

Согласно данным Совета по международным отношениям (CFR), которые приводит Fox News, в 2022 году США направили ООН более $18 млрд. Эта сумма равняется примерно трети всего бюджета организации, отметили в CFR. Президент США Дональд Трамп выступал за сокращение финансирования ООН еще во время первого президентского срока. Тогда он называл организацию „просто клубом, в котором люди собираются поболтать и хорошо провести время“. После вступления на второй президентский срок 20 января этого года Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и запрете финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Между тем, в декабре 2023 года сенатор Ли уже предлагал законопроект о выходе США из ООН, но тогда он не нашел поддержки.

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