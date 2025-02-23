ФОТО И ВИДЕО | Литовская спортсменка, выигравшая серебро на Олимпийских играх в Париже, показала мировое мастерство брейкданса в школе Пеэтри

На чемпионате Эстонии по брейкдансу, прошедшем в субботу, эстонским участникам составили конкуренцию брейкдансеры из Латвии и Финляндии. В соревнованиях среди взрослых соревновались как мужчины, так и женщины. Победу в захватывающем финале одержала B-Girl Nicka из Литвы, которая победила эстонского брейкдансера Nixter. Победы в юниорской и детской категориях также достались представителям соседних стран.

Одной из самых ярких категорий стала dancehall, в которой участие приняло больше конкурентов, чем обычно, включая представителя Бельгии Slim B. Всего на чемпионате было шесть категорий, и эстонцы приняли участие в четырех из них. Также для зрителей была организована шоу-категория уличных танцев, где они могли насладиться разнообразием костюмов, стилей и коллективов как из Эстонии, так и других стран.

Выступление литовской спортсменки B-Girl Nicka на чемпионате Эстонии по брейкдансу привлекло внимание не только зрителей, но и вице-президента Эстонского олимпийского комитета Гарта Кантер, который вручил награды лучшим участникам. Кантер отметил, что брейкданс — это сложный и требующий многолетнего посвящения вид спорта, добавив, что пример B-Girl Nicka показывает, что все возможно. Он выразил надежду, что ее успех вдохновит и укрепит сообщество, поблагодарив федерацию за организацию таких значимых событий.

Участников оценивало международное жюри, и судьи отметили, что уровень эстонских брейкдансеров продолжает расти, а атмосфера на соревнованиях была отличной. Мари Венски, координатор Эстонской ассоциации танцевального спорта, рассказала, что они почти год работали над тем, чтобы пригласить B-Girl Nicka в Эстонию. В воскресенье она проведет мастер-класс по брейкдансу, который уже собрал более 50 зарегистрированных участников.

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